Advogados oficiosos vão receber honorários antes do fim dos processos

⚡ ECO Fast Os advogados oficiosos poderão agora receber honorários antes do término dos processos, conforme uma nova portaria publicada que altera as regras de pagamento do apoio judiciário.

A mudança surge após uma decisão da juíza Helena Susano, que considerou inconstitucional a exigência de esperar pelo trânsito em julgado para receber honorários, afetando advogados que aguardavam pagamentos desde 2021.

O Ministério Público defendeu a manutenção da decisão da juíza, o que poderá acelerar o pagamento a advogados e melhorar a justiça para aqueles que representam clientes em processos longos.

Os advogados oficiosos – nomeados pelo Estado – vão passar a receber honorários antes do fim dos processos, pondo fim à regra que, em muitos casos, obrigava os profissionais a esperar vários anos pelo pagamento.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Com as novas regras, que entram em vigor a 6 de dezembro e para processos em curso. , os advogados podem pedir o pagamento depois de participarem em 20 diligências ou audiências no mesmo processo, ou ao fim de dois anos, desde que tenham realizado pelo menos sete. Nos processos considerados especialmente complexos, o pagamento pode ser solicitado de seis em seis meses, também mediante a realização de um mínimo de sete diligências.

A portaria prevê ainda que os advogados que asseguram turnos de prevenção, nomeadamente para assistência a detidos, recebam após cada turno, até ao final do mês seguinte à entrega dos comprovativos. A medida consta de uma portaria publicada esta sexta-feira no Diário da República, que altera as regras de pagamento do apoio judiciário e atualiza a tabela de honorários dos advogados oficiosos.

O apoio judiciário é um mecanismo do Estado português que permite às pessoas com insuficiência económica aceder à Justiça, mesmo quando não têm dinheiro para pagar um advogado ou suportar os custos de um processo judicial. A Segurança Social analisa a situação económica do requerente e decide se concede o benefício e em que modalidade. A Ordem dos Advogados assegura a gestão da nomeação dos profissionais, enquanto os pagamentos dos serviços prestados são processados pelo Estado.

Até agora, o pagamento das nomeações de advogados oficiosos só acontecia com o trânsito em julgado da decisão judicial. Com as novas regras, os profissionais passam a poder pedir pagamentos intercalares em determinadas condições, sem terem de esperar pelo desfecho do processo para receberem a compensação relativa às intervenções realizadas.

A Ordem dos Advogados (OA) considera que a publicação da portaria representa a concretização de mais uma das suas reivindicações em matéria de apoio judiciário. O bastonário, João Massano, manifesta satisfação com a decisão e defende que “não é justo que quem garante a defesa dos cidadãos mais vulneráveis espere anos para ser pago pelo seu trabalho”. Para o responsável, as alterações constituem “um passo importante para dar dignidade ao apoio judiciário e, com isso, reforçar o direito de todos à justiça, tenham ou não meios”.

Processos complexos podem ter pagamentos de seis em seis meses

A portaria prevê ainda um regime próprio para os processos de especial complexidade – os chamados megaprocessos – desde que esta seja reconhecida por despacho judicial. Nestes casos, os profissionais podem pedir o pagamento da compensação de seis em seis meses, desde que tenham participado em pelo menos sete intervenções durante esse período.

A alteração surge na sequência de uma decisão da juíza Helena Susano, que preside ao julgamento do processo BES. Em abril, a magistrada declarou inconstitucional a interpretação da norma que obriga os advogados oficiosos a esperar pelo trânsito em julgado para receberem os honorários, considerando que essa exigência pode violar o princípio da proporcionalidade e o direito à retribuição pelo trabalho.

O caso envolvia duas advogadas nomeadas para representar empresas no processo, a Espírito Santo Irmãos e a Rioforte, que estavam a trabalhar no julgamento desde 2021 e abril de 2024, respetivamente, sem receberem pelos serviços prestados. O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) tinha recusado os pedidos de pagamento, alegando que a lei só permitia pagar no final do processo.

A juíza já tinha tentado desbloquear os pagamentos, defendendo que não era razoável exigir aos advogados que assegurassem a defesa durante anos sem receberem honorários. O julgamento tinha sessões agendadas até julho de 2027 e ainda se esperava que houvesse recursos, o que poderia adiar por vários anos o pagamento, caso se mantivesse a regra do trânsito em julgado.

A decisão de Helena Susano levou o Ministério Público a recorrer para o Tribunal Constitucional, que terá de apreciar a questão. Entretanto, no início de novembro, o Ministério Público junto daquele tribunal defendeu a manutenção da decisão da juíza, considerando inconstitucional a interpretação que obriga os advogados a esperar pelo fim definitivo de processos que podem durar vários anos.

Escalas de prevenção com regras mais claras

Outra das alterações diz respeito às escalas de prevenção, em que os advogados ficam disponíveis para intervir em situações que exigem assistência jurídica urgente.

A compensação passa a ser devida após a realização da escala quando o acompanhamento da diligência por um profissional forense seja obrigatório. Para processar o pagamento, é necessário apresentar documentação que comprove que a nomeação se destinou exclusivamente àquele ato.

Nas escalas presenciais, a permanência efetiva do advogado no local designado tem de ser comprovada através da respetiva folha de presenças.

O diploma clarifica também o pagamento dos honorários nos processos em que o arguido é declarado contumaz (indivíduos que, deliberadamente, se recusam a comparecer perante juiz que o tenha citado). A declaração passa a estar expressamente prevista entre as situações relevantes para o processamento da compensação, permitindo distinguir esse momento do pagamento do eventual remanescente devido quando o processo transitar em julgado.