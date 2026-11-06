Ameaça de bomba num avião da Ryanair que ia sair do aeroporto de Lisboa

A PSP recebeu esta sexta-feira de manhã um alerta de ameaça de bomba num avião da Ryanair que iria sair do aeroporto de Lisboa com destino a Roma, revelou hoje aquela polícia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A informação foi recebida pelas 7h20, “quando a aeronave que iria assegurar aquele voo se encontrava ainda em aproximação ao Aeroporto de Lisboa”, proveniente de um outro voo, acrescenta a PSP em comunicado.

A PSP desencadeou os procedimentos de segurança aeroportuária, estando ainda a tentar perceber “a origem e as circunstâncias da ameaça”, não podendo ainda divulgar mais informações por poder comprometer a investigação.

A aeronave que iria assegurar aquele voo encontrava-se ainda a fazer outra viagem, estando prestes a aterrar no aeroporto de Lisboa, explica a Direção Nacional da PSP em comunicado.

“Perante a natureza da ameaça e os elementos disponíveis”, a polícia desencadeou os procedimentos de segurança aeroportuária: “Após a aterragem da aeronave em Lisboa, foi realizada uma vistoria de segurança por polícias da Unidade Especial de Polícia (UEP), com o objetivo de verificar a existência de eventuais objetos ou engenhos suscetíveis de comprometer a segurança da aeronave e dos seus ocupantes”.

Além disso, todos os passageiros e respetiva bagagem tiveram que ser novamente submetidos aos procedimentos de rastreio de segurança antes do embarque, acrescenta a Direção Nacional da PSP.

“As autoridades competentes encontram-se a desenvolver diligências destinadas ao esclarecimento da origem e das circunstâncias da ameaça, não sendo, nesta fase, divulgados elementos adicionais suscetíveis de comprometer a investigação”, revela.