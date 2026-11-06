Armindo Escalda vai ser o novo CEO das seguradoras Aegon Santander

Armindo Escalda, atual presidente do Conselho de Administração da Santander Totta Seguros, empresa de bancassurance dedicada aos produtos de seguros financeiros emitidos pelo banco e comercializados na sua rede, será o próximo CEO das seguradoras Aegon Santander em Portugal, sucedendo a Tiago Venâncio.

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Armindo Escalda está no grupo Santander desde 1995, quando entrou para o BSN – Banco Santander de Negócios, e ocupava presidência a administração do Santander Totta Seguros desde 2024, para além de ser vice-presidente das administrações das seguradoras Aegon Santander e Mapfre Santander.

Para a Santander Totta Seguros, que tem Manuela Marinho como CEO, ainda não foi indicado quem presidirá à administração após Armindo Escalda.

O grupo Santander conta em Portugal com uma parceria com a seguradora holandesa Aegon em duas seguradoras, uma Vida e outra Não Vida, que passam a ser lideradas por Escalda. Estas duas seguradoras têm como presidente da administração Tomas Alfaro Uriarte, CEO da seguradora Aegon em Madrid.

O conjunto destas três seguradoras, Santander Totta Seguros, Aegon Santander Vida e Aegon Santander Não Vida, constitui o 5º maior grupo segurador em Portugal com 932 milhões de prémios em 2025.

O Santander também participa na seguradora Mapfre Santander, em partes 50,01%/49,99.