Armindo Escalda vai ser o novo CEO das seguradoras Aegon Santander
O atual presidente da administração Santander Totta Seguros sai do cargo para presidir à comissão executiva das seguradoras Aegon Santander em Portugal.
Armindo Escalda, atual presidente do Conselho de Administração da Santander Totta Seguros, empresa de bancassurance dedicada aos produtos de seguros financeiros emitidos pelo banco e comercializados na sua rede, será o próximo CEO das seguradoras Aegon Santander em Portugal, sucedendo a Tiago Venâncio.
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Armindo Escalda está no grupo Santander desde 1995, quando entrou para o BSN – Banco Santander de Negócios, e ocupava presidência a administração do Santander Totta Seguros desde 2024, para além de ser vice-presidente das administrações das seguradoras Aegon Santander e Mapfre Santander.
Para a Santander Totta Seguros, que tem Manuela Marinho como CEO, ainda não foi indicado quem presidirá à administração após Armindo Escalda.
O grupo Santander conta em Portugal com uma parceria com a seguradora holandesa Aegon em duas seguradoras, uma Vida e outra Não Vida, que passam a ser lideradas por Escalda. Estas duas seguradoras têm como presidente da administração Tomas Alfaro Uriarte, CEO da seguradora Aegon em Madrid.
O conjunto destas três seguradoras, Santander Totta Seguros, Aegon Santander Vida e Aegon Santander Não Vida, constitui o 5º maior grupo segurador em Portugal com 932 milhões de prémios em 2025.
O Santander também participa na seguradora Mapfre Santander, em partes 50,01%/49,99.
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