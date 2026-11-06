ASTUCE Spain apresenta em Córdoba a III Corrida e Caminhada Solidária «O cérebro não é cinzento», com o objetivo de dar visibilidade aos tumores cerebrais

A Associação de Tumores Cerebrais e do Sistema Nervoso Central (ASTUCE Espanha) apresentou em Córdoba a terceira edição da Corrida e Caminhada Solidária «O cérebro não é cinzento», uma iniciativa que voltará a reunir doentes, familiares, profissionais de saúde e cidadãos com o objetivo de dar visibilidade ao impacto dos tumores cerebrais e promover a solidariedade em torno desta doença.

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A prova, que se consolidou como um dos principais eventos de sensibilização promovidos pela ASTUCE Espanha, pretende consciencializar para os desafios que as pessoas diagnosticadas com tumores cerebrais e as suas famílias enfrentam, bem como promover a investigação e o apoio social necessários para melhorar a sua qualidade de vida.

Sob o lema «O cérebro não é cinzento», a corrida e a caminhada solidária realizar-se-ão no domingo, 22 de novembro, em Córdoba, com partida e chegada na Torre de Calahorra. O percurso atravessará os arredores do centro histórico, incluindo locais como a Ponte Romana, a Porta do Ponte, a Avenida do Alcázar e a Ribera. Como novidade, a recolha dos números de peito será realizada no Palácio de Orive.

Este ano, a corrida contará com várias modalidades para facilitar a participação: uma corrida de cinco quilómetros com partida às 10h00, uma caminhada popular também de 5 quilómetros com partida dez minutos depois e corridas infantis. Após o sucesso das duas primeiras edições, a associação encara esta terceira edição com o desafio de atingir os 3 000 participantes. As inscrições já estão abertas através da plataforma Doshalchip.

Durante a apresentação, a ASTUCE Spain destacou o crescimento registado pela associação nos últimos anos, que passou de uma iniciativa nascida em Córdoba para participar em projetos científicos de âmbito nacional e internacional. No entanto, insistiu que a essência da ASTUCE Spain permanece intacta: acompanhar as pessoas que vivem com um tumor cerebral, oferecer apoio às suas famílias e promover avanços que permitam melhorar a sua qualidade de vida.

Esta edição inclui ainda uma mensagem especialmente significativa nas camisolas oficiais. As palavras «Viver, sentir e sonhar», juntamente com o termo «Renascimento», simbolizam a esperança, a força e o desejo de seguir em frente daqueles que enfrentam esta doença.

FOCO NA INVESTIGAÇÃO

A apresentação serviu também para chamar a atenção para a necessidade de continuar a impulsionar a investigação sobre tumores cerebrais, patologias que podem comprometer gravemente a autonomia e a qualidade de vida dos doentes. O Dr. Juan Solivera Vela, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Reina Sofía, recordou que os tumores cerebrais malignos apresentam uma incidência aproximada de cinco a sete casos por cada 100 000 habitantes e salientou que, em Córdoba, são realizadas anualmente entre 150 e 200 intervenções cirúrgicas relacionadas com tumores cerebrais, dos quais metade são malignos.

Durante a sua intervenção, o especialista apelou a um maior apoio à investigação, com o objetivo de desenvolver tratamentos mais eficazes, reduzir as sequelas associadas à doença e melhorar o prognóstico dos doentes.