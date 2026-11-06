Ativo do dia. Petróleo regista maior queda semanal desde a pandemia

O ativo

Brent. Os contratos de futuros do petróleo de referência para a Europa travaram a fundo esta semana. As cotações da matéria-prima afundaram depois dos resultados das eleições intercalares nos EUA terem dado uma vitória inequívoca aos democratas, com os norte-americanos a mostrarem um “cartão vermelho” à política de Donald Trump, em particular à guerra no Irão.

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Com a escalada dos preços do petróleo desde o início do conflito a pesarem na carteira dos consumidores dos EUA, aumenta a pressão para a administração norte-americana resolver o problema da guerra, reabrindo o Estreito de Ormuz.

O marco

O Brent, negociado no mercado londrino, seguia a desvalorizar esta sexta-feira 1,26% para 97,05 dólares por barril, elevando a desvalorização acumulada na semana para mais de 17%. Em dólares, a descida é de mais de 20 dólares em cinco sessões. É a maior queda semanal desde o início da pandemia covid-19, em 2020, e a maior em termos absolutos desde que a LSEG começou a recolher os dados, em 1988.

Já o WTI, em Nova Iorque, vai fechar a semana a negociar acima dos 90 dólares, com uma queda semanal de 13%.

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A causa

O resultado das eleições norte-americanas levaram a um reajustamento de expectativas nos mercados financeiros. A “onda azul” que varreu os EUA vai limitar a margem de manobra de Donald Trump e veio demonstrar a oposição dos norte-americanos ao conflito no Médio Oriente, pressionando Washington a resolver a guerra. É esta expectativa numa resolução que está a pressionar o “ouro negro”. Depois de meses a serem sustentadas pela guerra no Irão, com impacto direto no fornecimento de petróleo, devido aos constrangimentos provocados em Ormuz, as cotações da matéria-prima afundaram perante a possibilidade de um cenário de acordo no horizonte.

“O que está a ser descontado dos preços é o receio de uma escalada do conflito com o Irão. No início da semana, o Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha dado a entender que poderia adiar o ataque dos EUA ao Irão, anteriormente anunciado para depois das eleições intercalares, e privilegiar as negociações. Com os democratas a conquistarem maiorias tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, os participantes no mercado parecem agora considerar cada vez mais provável uma resolução da guerra no Irão“, justifica Barbara Lambrecht, analista do Commerzbank, num comentário publicado esta sexta-feira.

“As expectativas de uma saída para a guerra no Irão levaram os preços do petróleo afundar, embora uma eventual retaliação após a derrota dos republicanos continue a ser um risco. JD Vance atribuiu as perdas eleitorais dos republicanos à guerra no Irão e à relação dos EUA com Israel, enquanto Trump deu sinais de que poderá pôr fim à ajuda militar norte-americana a Israel”, reforça Christian Gattiker, Head of Research do Julius Baer.

Apesar do otimismo em torno de uma solução para o conflito, os ataques a navios e infraestruturas energéticas na região continuam a condicionar o sentimento dos investidores.

O que esperar a seguir

A situação no Médio Oriente vai continuar a ser o principal motor dos preços do petróleo, mantendo-se um elevado nível de incerteza. “O risco de uma nova escalada está longe de estar afastado. Por um lado, os ataques no estreito de Ormuz continuam sem abrandar. Por outro, as posições das partes envolvidas no conflito continuam muito distantes nas negociações”, sintetiza Barbara Lambrecht, lembrando que os EUA e o Irão já chegaram a um acordo de princípio, mas “a situação voltou posteriormente a agravar-se”.

“Se as tensões na região do Golfo diminuírem efetivamente, os preços poderão cair ainda mais. Afinal, a produção e as exportações recuperaram significativamente nos últimos meses”, antecipa a analista do Commerzbank. “Recorde-se que, entre meados de maio e o final de junho, os preços do petróleo caíram 40 dólares, ou 36%”, destaca.

“O efeito mais imediato [das eleições] sentiu-se no petróleo, com o Brent a cair quase 9% [no dia seguinte às eleições], para perto dos 95 dólares por barril, com os investidores a atribuírem maior probabilidade a uma saída negociada para a guerra com o Irão. Se a descida se mantiver, o alívio nos custos de energia e transporte seria benéfico para a indústria europeia e reduziria a pressão sobre a inflação”, antecipa Henrique Valente, analista da ActivTrades Europe.

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