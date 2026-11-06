Autarquia da Feira promete ajudar despedidos da fábrica de calçado Ecco a encontrar emprego

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira compromete-se a ajudar as 632 pessoas que trabalhavam na fábrica de calçado Ecco a encontrar novos empregos em empresas do concelho. O compromisso foi assumido por Amadeu Albergaria numa reunião com representantes do Sindicato do Calçado de São João da Madeira, cinco dias depois de a gigante dinamarquesa ter anunciado o despedimento coletivo na sequência do encerramento da unidade industrial.

Segundo avançou ao ECO/Local Online, os representantes sindicais solicitaram ajuda ao autarca na identificação de empresas que possam contratar os trabalhadores ou assegurar a continuidade da atividade industrial naquele local. Pediram ainda que a autarquia acompanhe uma reunião que solicitaram ao ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Amadeu Albergaria manifestou-se disponível para encontrar uma solução quando, na segunda-feira, tomou conhecimento do encerramento da fábrica, instalada desde 1984 na freguesia de São João de Ver.

Na ocasião, o autarca social-democrata admitiu ao ECO/Local Online que estava “preocupado, mas determinado em contribuir para encontrar respostas a esta situação”. Desde a primeira hora que o edil alertou para o impacto social e profissional do encerramento da fábrica de calçado da Ecco.

Queremos perceber a situação de cada um e contribuir para identificar respostas, quer ao nível do emprego, quer do apoio social. Amadeu Albergaria Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Esta sexta-feira Amadeu Albergaria reiterou a solidariedade para com os trabalhadores e as suas famílias, e deu conta dos contactos estabelecidos, desde o anúncio do encerramento, com a empresa e o Governo, nomeadamente com as áreas da Economia e do Trabalho.

“A nossa primeira preocupação são, sem dúvida, os trabalhadores e as suas famílias. Queremos perceber a situação de cada um e contribuir para identificar respostas, quer ao nível do emprego, quer do apoio social”, referiu Amadeu Albergaria ao ECO/Local Online.

“É esse o trabalho que estamos a desenvolver, em articulação com a empresa, os representantes dos trabalhadores e o Governo”, garantiu o autarca social-democrata.

Na sequência das reuniões de trabalho entretanto realizadas, o município dá início já na próxima semana ao levantamento das qualificações, experiência e situação profissional de cada um dos trabalhadores, para cruzar essa informação com as necessidades de recrutamento de outras empresas do concelho.

O levantamento será desenvolvido pela ALPE – Agência Local em Prol do Emprego e pelos serviços municipais de Ação Social, em articulação com a empresa e os representantes dos trabalhadores. A autarquia pretende, em paralelo, identificar situações de maior vulnerabilidade e avaliar a necessidade de apoio social e psicológico.

No dia do anúncio do despedimento, Paulo Gonçalves, diretor executivo da associação industrial do calçado (APICCAPS), lamentou o desfecho, lembrando, em declarações ao ECO, que era vista como uma referência do ponto de vista tecnológico no setor. “Era uma boa empresa”, apontou.

De acordo com o World Footwear Yearbook 2026, noticiado pelo ECO, em termos de volume de negócios, o maior operador do setor continua a ser a Gabor (91,1 milhões de dólares), que tem uma fábrica em Barcelos e reporta 1.151 trabalhadores no país. Seguia-se a dona das sapatarias Seaside (Sopropé, com 87,6 milhões de dólares e 662 empregos) e surgia em terceiro lugar a unidade industrial da dinamarquesa Ecco em Santa Maria da Feira, com vendas de 74,3 milhões.