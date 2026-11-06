Brasileiros entram nos fundos de crédito em Portugal com “corredor brasileiro” e querem ser “unicórnio europeu”

Os brasileiros da NR Euro Market, uma plataforma digital que ajuda as empresas a gerir negócios entre si e a antecipar o recebimento de faturas e que trabalha com a EDP no Brasil, vão estrear-se no mercado nacional com o lançamento de fundos de crédito no mercado português. A empresa vai aproveitar o “corredor brasileiro” para lançar a operação até ao final do ano, antecipando atrair 2.500 empresas em Portugal no primeiro ano, para depois entrar no mercado europeu. Plataforma antecipa potencial para uma faturação anual de 150 milhões de euros, num prazo a cinco anos, uma “projeção de unicórnio”.

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A NR Euro Market vai arrancar em Portugal, numa parceria com a IMGA, a maior gestora de ativos independente do país, com o lançamento de um fundo de crédito para o mercado português, uma opção que surge como alternativa à banca e que pretende alargar as opções de fundo de maneio por parte das empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas.

“Vamos formalizar o lançamento com 50 empresas”, explica Carlos Santos, cofundador e CEO da NR Euro Market, destacando que “o potencial deste corredor Portugal-Brasil está nos 1,8 mil milhões de euros”. Além de empresas brasileiras com atividade ou subsidiárias em Portugal, o projeto piloto vai incluir empresas portuguesas interessadas em validar processos de clearing, pagamentos e financiamento de fornecedores.

Ultrapassada esta fase de lançamento até 21 de dezembro, o objetivo é chegar a 2.500 empresas no primeiro ano. Dentro de cinco anos, a plataforma quer ter 27 mil empresas no continente europeu. “Vemos Portugal não apenas como porta de entrada, mas como morada na Europa“, afiança Carlos Santos, ao ECO.

Em termos de faturação, Carlos Santos aponta para um potencial de faturação de 150 milhões de euros por ano. “É uma projeção de unicórnio”, acrescenta. “A partir do arranque em Portugal esperamos vir a ser um unicórnio europeu“, reforça.

Com mais de três anos de experiência no mercado brasileiro, com processos de validação de mais de 95 mil documentos fiscais por dia, relação com mais de 700 fundos de crédito e análise de fluxos superiores a 2,4 mil milhões de euros por mês, a NR Euro Market vai validar e organizar os dados da transação e encaminhar recebíveis elegíveis para bancos, fundos de crédito, seguradoras e outros financiadores. O objetivo é “reduzir ou eliminar ineficiências”, conforme explica Carlos Santos.

O CEO da NR Euro Market realça que o mercado brasileiro está mais maduro e há maior procura por estes fundos como crédito alternativo. Olhando para o mercado nacional, Carlos Santos antecipa que ao longo do ano surjam “pelo menos meia dúzia” de fundos especializados, seja para mercado imobiliário, crédito de curto prazo, ou faturas.

A expectativa do responsável é que este mercado de fundos de crédito continue a crescer e consiga chegar a grandes empresas, destacando que no Brasil operava o fundo da EDP para antecipar pagamentos a empresas fornecedoras. Em causa está o fundo Tomorrow Now Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), um fundo criado para financiar fornecedores de empresas do Grupo EDP no Brasil, através da aquisição de créditos relativos a bens, produtos e serviços já prestados.

“A empresa põe o dinheiro no fundo e o dinheiro é usado na cadeia produtiva dela. Vai ajudar os fornecedores”, explica Carlos Santos, que identifica potencial para as empresas em Portugal adotarem soluções parecidas.

O factoring (a forma que permite a uma empresa receber antecipadamente o dinheiro de faturas que ainda não venceram) em Portugal atingiu o máximo histórico de 51,5 mil milhões de euros, um crescimento anual expressivo de 12,7% face ao ano anterior, conforme dados divulgados pela Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF).

Segundo os números citados pela empresa, a indústria de factoring portuguesa apresenta uma das maiores taxas de penetração económica da Europa, representando cerca de 20,7% do PIB nacional, bem acima da média europeia (que ronda os 11,5% a 12,4%).

Por outro lado, Portugal integra historicamente o grupo de países do sul da Europa (conjuntamente com a Espanha, Itália e Grécia) com os prazos médios de recebimento mais longos do continente. Enquanto mercados do norte da Europa chegam a registar recebimentos médios abaixo dos 30 dias, a média geral em Portugal frequentemente ultrapassa a barreira dos 60 a 65 dias no comércio entre empresas, dependendo fortemente do setor.

Um inquérito realizado pela NR Euro Market em Portugal, constituído por 927 inquéritos com 47 respostas, revela “custos financeiros e operacionais ocultos”. Mais de 70% das empresas apresentaram processos de verificação de faturas ainda dependentes de intervenção manual, enquanto 54,4% demonstram visibilidade limitada sobre as entregas e 48% enfrentam incompatibilidades ou limitações na integração entre sistemas ERP.

Outra das conclusões do inquérito refere que são necessárias de 4 a 5 soluções de software atualmente para realizar os ciclos de faturação, rastreio e acompanhamento da liquidação e 31,5% apontam o custo de factoring como um obstáculo ao crescimento.