ByTheLaw compra plataforma advIA

A startup portuguesa de legaltech ByTheLaw comprou a plataforma advIA. Com esta operação, a startup passa a servir mais de 20% do setor da advocacia.

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Em comunicado, a ByTheLaw explica que esta é a sua primeira aquisição e que representa um passo de consolidação no setor, “num momento em que a inteligência artificial (IA) está a transformar a pesquisa, a gestão de conhecimento e a preparação de documentos jurídicos”.

“Esta aquisição permite-nos chegar a mais profissionais e concentrar recursos no desenvolvimento de ferramentas adaptadas à prática jurídica portuguesa. O nosso crescimento tem de se traduzir em utilidade no trabalho diário: facilitar o acesso à informação relevante e dar aos juristas mais tempo para analisar cada caso e aconselhar os seus clientes”, sublinha o CEO André Dionísio.

A ByTheLaw nasceu após um ano de “trabalho imersivo” na Sérvulo & Associados, a partir de um problema concreto: o tempo gasto a procurar informação dispersa por contratos, minutas, pareceres e outras fontes de conhecimento jurídico. Desde aí, a startup tem colaborado com faculdades, firmas de advogados e entidades públicas.

“O desenvolvimento das soluções assenta num trabalho permanente e próximo com os advogados, para responder às necessidades concretas da prática jurídica e às exigências de sigilo profissional, proteção de dados e cumprimento das obrigações legais a que estão sujeitos”, explicam em comunicado.

A startup salienta ainda que o tempo dedicado à gestão de informação e às tarefas administrativas continua a “limitar” a capacidade dos advogados para se concentrarem no trabalho jurídico de maior valor.

Segundo dados da Bloomberg Law, os profissionais dedicam, em média, um quarto do seu tempo a tarefas administrativas, como o registo de horas e a gestão de projetos. Já uma análise da Goldman Sachs, estima que 44% da carga de trabalho das profissões jurídicas está exposta à automatização por inteligência artificial.