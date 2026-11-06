Chega insiste na descida da idade da reforma e do IVA dos combustíveis

O Chega apresentou 600 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). O partido insiste na descida da idade da reforma, quer aumentar o valor do subsídio de refeição e descer o IVA dos combustíveis. As propostas foram apresentadas pelo presidente do partido, André Ventura, que criticou o Governo por “um orçamento artificial para um país que não existe”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Ventura não detalhou o custo total das propostas, mas contabilizou que só as medidas dedicadas à habitação custam 227 milhões de euros. O presidente do Chega indicou, porém, que “há algumas medidas que permitem um aumento de receita fiscal e que a dinamização do mercado de arrendamento pode levar aumento de receita”. “Estas propostas são acauteláveis sem gerar um défice orçamental“, garantiu.

No que toca à descida da idade da reforma, referiu que é um sinal de “coerência e resistência do Chega”, apontando como “fundamental começar uma trajetória” de descida. Ventura argumenta que “se a lógica é sempre a falta de sustentabilidade, as pessoas vão trabalhar até aos 90 anos”. Quer garantir que em 2027 “não há uma atualização da idade da reforma” e detalha que pretende um “congelamento” a partir do próximo ano.

Relativamente ao aumento do subsídio de refeição, o presidente do Chega recupera uma proposta que já tinha sido avançada no debate do OE2027 na generalidade. “É inconcebível um aumento de 15 cêntimos para o subsídio de alimentação quando os preços dos alimentos aumentaram 10 euros ao longo do último ano“, argumentou.

Por isso, no setor público, pretende criar um “cartão de refeição que vá acompanhando os preços da inflação em matéria de alimentação e que, no setor privado, tenhamos uma indexação também desse aumento ao que vai sendo o aumento dos bens alimentares”.

Já no que toca à descida do IVA dos combustíveis de 23% para 13%, Ventura defende que é uma “forma de recompensar o sufoco que a maior parte das famílias têm tido em Portugal”. Questionado sobre a possibilidade de mexer no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), numa dimensão equivalente a uma descida do IVA dos combustíveis de 23% para 13%, Ventura argumenta que “mexer no ISP é errado, porque tem variações semanais“. E acrescenta: “o imposto é o IVA, temos de descer o IVA dos combustíveis, compensar o ISP é artificial“.

O presidente do Chega ressalva, no entanto, que a medida seria “temporária” e que deve durar “enquanto se mantiverem os custos elevados dos combustíveis”.

Sobre a reunião que teve com o primeiro-ministro sobre habitação, André Ventura teve “oportunidade de deixar claro que as medidas da habitação e custo de vida não estão desligadas da lei das rendas”. Aliás, insiste que “para que haja qualquer alteração à legislação do arrendamento nesta fase, é preciso compensar as pessoas em matéria dos seus rendimentos“.