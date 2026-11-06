⛽ Combustíveis com forte descida na próxima semana

Os combustíveis vão baixar significativamente na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer 11 cêntimos e a gasolina 12,5 cêntimos, de acordo com os dados do Automóvel Club de Portugal (ACP). No caso do diesel, é preciso recuar a 21 de março de 2022 para encontrar uma queda mais significativa (13,18 cêntimos).

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Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas, para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação da nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana e que o Executivo prolongou até dezembro.

Se esta previsão se confirmasse, os preços da gasolina desceriam do patamar dos dois euros por litro, algo que já não acontece desde a semana de 24 de agosto.

Mantém-se em vigor o limiar de subida nos dez cêntimos, para apoiar os combustíveis, a contar a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. Desde então, o gasóleo regista um aumento acumulado de 57,5 cêntimos e a gasolina de 30,3 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Esta semana, a expectativa inicial era de que os preços do diesel iriam subir 2,5 cêntimos e os da gasolina descer 2,5 cêntimos por litro. Mas, com a atualização do apoio do Governo, as cotações finais da matéria-prima e o comportamento do mercado cambial, afinal, o gasóleo subiu 1,6 cêntimos e a gasolina desceu 3,4 cêntimos.

Brent caminha para maior queda semanal desde abril de 2020

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a cair 0,17% para os 98,12 dólares por barril e apontam para uma queda de 16,86% esta semana – a maior desde 24 de abril de 2020, quando o Brent fechou em baixa de 23,65% – após quatro semanas consecutivas de ganhos, devido às expectativas de uma desaceleração do conflito com o Irão, após os republicanos do Presidente norte-americano, Donald Trump, terem sofrido derrotas eleitorais. No entanto, as preocupações com a oferta no Médio Oriente decorrentes do conflito continuam a manter os preços em alta.

Os contratos desceram acentuadamente no início desta semana, devido às expectativas de que as eleições intercalares dos EUA, na terça-feira — que fizeram com que o Senado e a Câmara dos Representantes passassem dos republicanos de Trump para o Partido Democrata –, pudessem levar a uma desaceleração da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, agora no seu nono mês.

Os preços do petróleo caíram 8% só na quarta-feira, após a vitória esmagadora dos democratas nas eleições, fixando-se nos níveis mais baixos dos últimos dois meses. Mas, os preços recuperaram na sequência de uma onda de ataques a petroleiros na quarta e quinta-feira no Golfo e no Estreito de Ormuz – a via marítima crucial para a maioria dos embarques de petróleo do Médio Oriente –, o que reacendeu as preocupações quanto aos fluxos de abastecimento provenientes da região.