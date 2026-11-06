Criação de emprego nos EUA supera expectativa e dá margem para Fed aumentar juros

O número de novos empregos nos setores não-agrícolas nos Estados Unidos subiu em 165 mil em outubro, informou esta sexta-feira o Bureau of Labor Statistics (BLS). O valor superou de forma clara as expectativas e dá mais margem à Reserva Federal (Fed) para se focar no controlo da inflação, incluindo por via de um aumento das taxas de juro em dezembro.

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A taxa de desemprego fixou-se em 4,1%, ligeiramente abaixo dos 4,2% de outubro.

Uma sondagem da Reuters a economistas apontava para um subida de 65 mil empregos, com as estimativas a variarem entre 35 mil e 125 mil postos de trabalho.

A Fed aumentou o custo do dólar pela primeira vez este ano em setembro, para combater a subida dos preços (especialmente da energia) provocada pela guerra no Irão, mas congelou os juros na reunião de outubro.

A maioria dos analistas antecipa que o banco central liderado por Kevin Warsh aumente na reunião de 9 de dezembro as Federal Funds Rates para o intervalo 4,%-4,25%.

Os futuros indexados à taxa de juro de referência da Fed refletem uma probabilidade de cerca de 80% de um aumento de um quarto de ponto na taxa de juro no próximo mês, após o relatório, quando antes mostravam uma chance de cerca de 75%.

O reforço da expetativa de um aperto monetário pressionou os futuros do índices em Wall Street, reduzindo a hipótese de uma recuperação dos tombos de quinta-feira provocados pelos receios sobre o setor tecnológico após a eleições intercalares com os semicondutores a liderarem as perdas, refletindo a fragilidade do mercado.

(Notícia atualizada ás 14h00)