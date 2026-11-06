Crise da habitação? Banca aponta à construção de casas a custos moderados

Os bancos estão prontos a financiar o setor da construção para ajudar a resolver o problema da falta de casas em Portugal. Que se vai arrastar “durante anos” e não será “numa legislatura” que se vai conseguir construir as 300 mil casas de que o país precisa. Os banqueiros reconhecem que é um “tema urgente” e deve preocupar todos. Mas não há uma bala de prata e por isso defendem todas as medidas possíveis, incluindo uma política de construção em massa para criar habitações a custos moderados.

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“O problema está mais do que identificado”, assumiu o presidente do BPI esta semana. “Agora precisamos de concretização”, salientou João Pedro Oliveira e Costa.

O tema há muito que entrou na agenda pública e política, mas ganhou outros contornos com as acampadas das últimas semanas a reclamarem uma intervenção mais enérgica das autoridades, sobretudo do poder público, isto é, do Governo e das autarquias.

Os bancos avisam que a iniciativa pública não vai resolver o problema sozinho. E o setor está mais do que disponível para fazer parte da solução. “O que não podemos fazer é não fazer nada”, atirou o presidente do BCP, Miguel Maya. Mas o que fazer?

Industrialização para casas low cost e incentivos

Para Oliveira e Costa, uma política de industrialização para a construção de casas em massa será indispensável para ultrapassar o problema. “Permite construção mais barata e sustentável”. E há várias empresas portuguesas com dimensão que conseguem fazê-lo em tempo e, por outro lado, não precisam de tanta mão de obra não especializada do exterior, salienta o líder do BPI.

Depois serão precisos incentivos e garantias porque o problema é urgente e exige uma resposta tão rápido quanto possível. “Podem ser fiscais ou outros, mas também no tempo de aprovação, que é um problema em Portugal”, considera o responsável do BPI. “Os relógios andam muito devagar…”, lamenta.

No BCP também já se identificou que a procura nos próximos anos virá sobretudo no segmento de casas a custos controlados para as classes média e média baixa e o banco já reformulou as suas equipas da unidade de promoção imobiliária nesse sentido. “Estamos a reorganizar essa parte porque é a nossa leitura do que vai ser a procura por estas tipologias”, declarou o CEO.

Miguel Maya assume que quer ser “protagonista na transformação da procura” e adiantou que já está a analisar propostas para apoiar cooperativas e também para entrar em operações que têm câmaras municipais por trás em parceria com privados.

Projetos viáveis: procuram-se

“Também será preciso financiar quem vai construir as casas”, lembrou o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) esta quinta-feira. Foi Paulo Macedo quem afirmou que o problema da falta de habitação se vai arrastar durante vários anos e não será resolvido nesta legislatura.

O líder do banco público recordou que a crise da década passada destruiu uma parte importante da capacidade produtiva do setor da construção. Aos poucos isto está a ser resolvido e a Caixa já voltou a financiar o setor “em montantes significativos”. Foram mais de 1,6 mil milhões de euros de empréstimos aos construtores, mais 22% em termos homólogos e um valor muito superior ao que acontecia há apenas meia dúzia de ano. “Estamos a aumentar significativamente o crédito à construção de casas, o que não fazíamos há seis ou sete anos”, observou Paulo Macedo.

O gestor adianta que se tiver projetos viáveis em cima da mesa, a Caixa “pode e quer” fazer crédito. Macedo revelou que até tem aprovado a maioria das operações que chegam ao banco público, frisando que a escassez de casas, a elevada procura, incluindo a disponibilidade das autarquias, têm facilmente habilitado os projetos em termos de viabilidade.

Não há proprietário que se entenda quando se fala em congelar as rendas. Se todos os dias digo que vou congelar as rendas, as casas não vão para o mercado. Paulo Macedo CEO da Caixa Geral de Depósitos

Urgência, mas vai ser preciso tempo

Os banqueiros admitem que o tema é urgente e complexo e, portanto, será preciso tempo para se resolver o problema da escassez de casas que não se soube antecipar. Mas também já se percebeu (e as ruas têm demonstrado isso) que não há mãos a medir.

“Há coisas que se podem fazer, por exemplo, acabar as casas que estavam no PRR”, atira Paulo Macedo. “São 25 mil, é valor significativo, é importante que isso aconteça”.

Por outro lado, também é importante dar maior previsibilidade ao mercado de arrendamento. “Não há proprietário que se entenda quando se fala em congelar as rendas. Se todos os dias digo que vou congelar as rendas, as casas não vão para o mercado”, assume. “Não custa dinheiro, é uma questão de custo político”, e tem de se fazer “opções políticas”.

Para Oliveira e Costa é importante avançar já com o processo de identificação dos solos e das zonas onde pode haver construção. O BPI irá dar o seu contributo nesta parte para se perceber onde se pode crescer nas principais cidades e promete novidades para breve.