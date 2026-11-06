Banca

DBRS antecipa “forte rentabilidade” da CGD em 2026 e 2027

Agência de rating aponta como principal risco a inflação persistentemente elevada e os possíveis aumentos de juros para a travar que vão penalizar o crescimento do crédito e a qualidade dos ativos.

A DBRS antecipa que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai manter “uma forte rentabilidade no exercício de 2026 e ao longo de 2027”, prevendo que as comissões vão continuar a crescer. A agência de rating canadiana aponta como principal risco a inflação persistentemente elevada e os possíveis aumentos de juros para a travar que vão penalizar o crescimento do crédito e a qualidade dos ativos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Numa nota de análise enviada às redações, a DBRS sublinhou o “desempenho sólido nos primeiros nove meses do ano” do banco do Estado, “impulsionado por uma libertação significativa de provisões para crédito e por uma forte dinâmica das comissões”, que “mais do que compensou um ligeiro declínio na margem de juro líquida e uma redução acentuada nas restantes receitas operacionais”.

A Caixa registou um lucro de 1.434 milhões de euros de janeiro a setembro, mais 2,5% do que no período homólogo. O volume de negócios cresceu 7%, impulsionado por um aumento superior a 5.300 milhões de euros no crédito e pelo reforço dos recursos de clientes em cerca de 2.200 milhões de euros, o que “permitiu compensar parcialmente o impacto da redução da margem financeira”, disse Paulo Macedo na apresentação dos resultados. A margem baixou 20 milhões de euros, para 1.895 milhões de euros, recuando 1,1% em relação aos primeiros nove meses de 2025.

“Olhando para o futuro, prevemos que a CGD mantenha uma forte rentabilidade no exercício de 2026 e ao longo de 2027”, diz Maria Parra, vice presidente para instituições financeiras europeias. “As taxas Euribor mais elevadas, na sequência dos últimos aumentos do BCE, a par do crescimento contínuo do crédito, deverão sustentar a dinâmica da margem de juros líquida”, diz a analista.

“Prevemos também que as comissões continuem a crescer, apoiadas por produtos extrapatrimoniais, enquanto o custo do risco deverá normalizar-se gradualmente a partir dos atuais níveis negativos”, acrescenta.

“Em termos globais, as reservas de capital e de liquidez muito sólidas da CGD colocam-na numa posição favorável para absorver potenciais choques”, sublinha Maria Parra. Mas sublinha que “os principais riscos para esta perspetiva são uma inflação persistentemente elevada, que poderá conduzir a novos aumentos das taxas de juro e pesar tanto sobre o crescimento do crédito como sobre a qualidade dos ativos”, mas também aumentar “a pressão sobre os custos dos depósitos”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

DBRS antecipa “forte rentabilidade” da CGD em 2026 e 2027

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

IL com 24 medidas para facilitar construção na habitação

Lusa,

Mariana Leitão acusou os dois maiores partidos da oposição de "bloquear o país" e de se moverem "por taticismo político". Dirigente vai apresentar conjunto de propostas ao Governo para habitação.