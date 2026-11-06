DBRS antecipa “forte rentabilidade” da CGD em 2026 e 2027

A DBRS antecipa que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai manter “uma forte rentabilidade no exercício de 2026 e ao longo de 2027”, prevendo que as comissões vão continuar a crescer. A agência de rating canadiana aponta como principal risco a inflação persistentemente elevada e os possíveis aumentos de juros para a travar que vão penalizar o crescimento do crédito e a qualidade dos ativos.

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Numa nota de análise enviada às redações, a DBRS sublinhou o “desempenho sólido nos primeiros nove meses do ano” do banco do Estado, “impulsionado por uma libertação significativa de provisões para crédito e por uma forte dinâmica das comissões”, que “mais do que compensou um ligeiro declínio na margem de juro líquida e uma redução acentuada nas restantes receitas operacionais”.

A Caixa registou um lucro de 1.434 milhões de euros de janeiro a setembro, mais 2,5% do que no período homólogo. O volume de negócios cresceu 7%, impulsionado por um aumento superior a 5.300 milhões de euros no crédito e pelo reforço dos recursos de clientes em cerca de 2.200 milhões de euros, o que “permitiu compensar parcialmente o impacto da redução da margem financeira”, disse Paulo Macedo na apresentação dos resultados. A margem baixou 20 milhões de euros, para 1.895 milhões de euros, recuando 1,1% em relação aos primeiros nove meses de 2025.

“Olhando para o futuro, prevemos que a CGD mantenha uma forte rentabilidade no exercício de 2026 e ao longo de 2027”, diz Maria Parra, vice presidente para instituições financeiras europeias. “As taxas Euribor mais elevadas, na sequência dos últimos aumentos do BCE, a par do crescimento contínuo do crédito, deverão sustentar a dinâmica da margem de juros líquida”, diz a analista.

“Prevemos também que as comissões continuem a crescer, apoiadas por produtos extrapatrimoniais, enquanto o custo do risco deverá normalizar-se gradualmente a partir dos atuais níveis negativos”, acrescenta.

“Em termos globais, as reservas de capital e de liquidez muito sólidas da CGD colocam-na numa posição favorável para absorver potenciais choques”, sublinha Maria Parra. Mas sublinha que “os principais riscos para esta perspetiva são uma inflação persistentemente elevada, que poderá conduzir a novos aumentos das taxas de juro e pesar tanto sobre o crescimento do crédito como sobre a qualidade dos ativos”, mas também aumentar “a pressão sobre os custos dos depósitos”.