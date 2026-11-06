Desiludido com falta de acordo na habitação? “Quando há vontade, há resultados”, responde Seguro

O Presidente da República assinalou esta sexta-feira que “quando há vontade há resultados” e “os portugueses exigem resultados”, depois de questionado sobre as reuniões de quinta-feira de partidos e Governo sobre a habitação.

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“Quando há vontade há resultados. Eu espero que se concretizem”, disse António José Seguro, em resposta a perguntas dos jornalistas em Salamanca, Espanha.

O chefe de Estado foi questionado se estava desiludido com as reuniões de quinta-feira sobre a habitação e começou por responder que “este é o tempo dos partidos e do governo, não é o tempo do Presidente da República”, antes de afirmar por duas vezes que “quando há vontade política há resultados”.

"Os portugueses exigem resultados, exigem que a sua vida melhore e é esse o papel da política.”

No final do encontro com o primeiro-ministro, o presidente do Chega considerou que o PS tem de participar na construção de soluções para a habitação, por ser um dos responsáveis pela crise, e chamou o chefe de Estado à discussão. “Talvez o Presidente da República, que também é socialista, deva ter aqui alguma intervenção”, afirmou André Ventura.

António José Seguro esteve em Salamanca para assistir à cerimónia de atribuição do doutoramento honoris causa ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Na quinta-feira, em Madrid, manifestou expectativa de que se realizem mais reuniões sobre a habitação entre os partidos e o Governo, recusando que tudo se resolvesse na primeira ronda de encontros.

“Eu julgo que nós devemos esperar, devemos esperar pelo que vai acontecer quer na reunião de hoje, quer nas seguintes. Quer dizer, não tenho nenhuma expectativa que tudo hoje se resolva”, afirmou António José Seguro aos jornalistas em conferência de imprensa após o final da 30.ª Cimeira Ibero-Americana.