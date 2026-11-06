EDP sobe meta de lucro recorrente em 16% para até 1,5 mil milhões este ano

⚡ ECO Fast A EDP reviu em alta as suas metas de lucro para 2026, prevendo um lucro recorrente entre 1,4 e 1,5 milhões de euros, um aumento de 16%.

O lucro líquido da EDP cresceu 22% para 1,91 mil milhões de euros nos nove meses até setembro, impulsionado por resultados sólidos nas energias renováveis e na rotação de ativos.

A empresa antecipa um futuro positivo até e após 2028, com oportunidades emergentes nas energias renováveis e crescimento da procura de eletricidade.

A EDP anunciou esta sexta-feira que reviu em alta novamente as metas de lucro para este ano, visando um lucro recorrente de entre 1,4 milhões de euros e 1,5 milhões de euros, uma subida de 16% face o objetivo definido proposto no Capital Markets Day (CMD) há um ano.

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“Estamos a subir o guidance… novamente“, afirmou o CEO, Miguel Stilwell d’Andrade, em teleconferência com analistas, sublinhando que o “ano tem corrido muito bem”.

Em apresentação divulgada no site da CMVM, a energt”Revisão em alta das previsões de resultados para 2026 (+16 % em relação ao CMD), execução superior às expectativas do plano de negócios em todos os segmentos“,

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês) esperado para este ano passa a ser de 5,4 mil milhões, face aos 4,9-5 mil milhões apresentados no CMD em Londres em novembro de 2025.

Trata-se da terceira vez seguida que a empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade sobe as metas, tendo feito revisões em alta com os resultados do primeiro e segundo trimestres, divulgados em maio e julho, respectivamente.

A EDP na quinta-feira anunciou um lucro líquido a subir 22% para 1,91 mil milhões de euros nos nove meses até setembro. O resultado “reflete o sólido contributo das renováveis, apoiado por maiores ganhos com a rotação de ativos, e o início dos novos períodos regulatórios das redes de eletricidade na Península Ibérica”, explicou.

Na quarta-feira, a EDP Renováveis, na qual a EDP detém 71,2%, informou que totalizou quase 440 milhões de euros de lucro até setembro, o que compara com os 107 milhões de euros reportados em igual período de 2025, beneficiando de um “sólido desempenho operacional e maiores ganhos com rotação de ativos, parcialmente mitigados por aumento de amortizações, aumentos não controláveis e efeitos cambiais”.

Momentos antes divulgação dos resultados da EDPR, o ECO noticiou em primeira mão que Stilwell d’Andrade, vai deixar a liderança da empresa no fim do atual mandato, que termina com a Assembleia Geral de 2027.

Na apresentação aos investidores esta sexta-feira, a EDP sublinhou a execução nos vários negócios. Nas redes referiu “a execução dos planos de investimento e rendimentos mais bem regulados e eficiência”, no negócio ‘FlexGen e Clientes’ vincou os volumes hídricos na Península Ibérica acima da média, melhores preços e atividade de bombagem, enquanto na EDPR destacou que mais de 85% dos volumes estão contratados a longo prazo ou cobertos e que a rotação de ativos gera ganhos de cerca de 0,3 mil milhões de euros.

Em relação aos anos seguintes, a energética vê um outlook “positivo” para 2027-2028, suportado por preços futuros da eletricidade e dinâmica da FlexGen na Península Ibérica, indexação das receitas das redes à inflação e aos rendimentos, enquanto nas energias renováveis mais de 2 gigawatts (GW) estão garantidos e mais de 2 GW em negociação, com a empresa a salientar que “yields mais elevadas terão impacto limitado nos resultados”.

Para o período após 2028, a EDP vê “oportunidades emergentes” com o crescimento da procura de eletricidade, o potencial de crescimento nas redes, as energias renováveis como a forma de

produção mais competitiva, a repotenciação eólica, a hibridização e os centros de distribuição

alimentados por energia terrestre.

Esta sexta-feira as ações das cotadas do grupo negoceiam em sentidos opostos, com as da EDP a descerem 0,74% para 4,938 euros, enquanto as da EDPR avançam 1,75% para 13,93 euros cada, numa sessão em que o índice PSI perde 1%.

(Notícia atualizada com mais informação, citações e cotações)