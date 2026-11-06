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Garrigues assessora Apax Partners na venda da GamaLife ao Groupe BPCE

A operação contou com uma equipa da Garrigues liderada pelo sócio Mário Lino Dias, que integrou ainda José de Seabra Marcão e Inês Freire de Andrade.

A Garrigues assessorou a Apax Partners, uma das maiores e mais antigas sociedades internacionais de private equity, na venda da GamaLife ao Groupe BPCE, um dos principais grupos bancários franceses.

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A GamaLife é uma das empresas de referência no mercado português de seguros de vida, tendo sido adquirida pela Apax ao Novo Banco, em 2019, numa operação que contou igualmente com a assessoria jurídica da Garrigues.

A assessoria nesta nova transação foi liderada por Mário Lino Dias, sócio da área de Fusões e Aquisições (M&A) da Garrigues, e contou com a participação de José de Seabra Marcão, associado principal, e Inês Freire de Andrade, associada sénior.

A participação nesta operação reforça a experiência da Garrigues no acompanhamento de transações de M&A e de operações envolvendo investidores internacionais no mercado português.

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Garrigues assessora Apax Partners na venda da GamaLife ao Groupe BPCE

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