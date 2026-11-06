Geração Z quer carreira, mas encontra barreiras no primeiro emprego

Pedir experiência a quem procura o primeiro emprego continua a dificultar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. A inteligência artificial (IA) ameaça tornar esse caminho ainda mais estreito, ao assumir tarefas que antes serviam para aprender. O desafio esteve em debate no painel da conferência O Factor Z no Trabalho, realizada no Estúdio do ECO, com a moderação da jornalista Isabel Patrício.

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À mesa estiveram Lucília Queirós, Portugal National Leader da Eurofirms; Fátima Suleman e Paulo Marques, ambos coordenadores do Observatório do Emprego Jovem e professores universitários; e Pedro Fortes, diretor de obra da MAP Engenharia e Construção, que trouxe a experiência de quem pertence à geração Z. Sobre a questão que se impunha – quem prepara os jovens para trabalhar? -, a conversa espelhou diferentes perspetivas e respostas.

Para Lucília Queirós, o primeiro passo é rever as ideias pré-concebidas sobre uma geração frequentemente acusada de pouco compromisso. O contacto com os jovens da empresa que lidera contraria essa leitura. “Eles querem progressão, um caminho, não só a vaga, mas o projeto”, afirmou, referindo-se igualmente de forma generalizada aos jovens que chegam às organizações.

Essa ambição esbarra, por vezes, em exigências pouco realistas. A responsável descreveu o candidato ‘unicórnio’ que muitas empresas procuram: “uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que vai para áreas de vendas, mas que já trabalha com as grandes contas”. Aos recrutadores cabe também explicar aos empregadores o que podem encontrar no mercado e abrir espaço a quem ainda precisa de aprender.

Os jovens querem progressão, um caminho; não só a vaga, mas o projeto Lucília Queirós Portugal National Leader da Eurofirms

Pedro Fortes reconhece essa dificuldade. O diploma tornou-se habitual entre os candidatos e a diferenciação faz-se também pelas competências pessoais e pelas experiências adquiridas durante o curso. No seu caso, a participação em iniciativas de recuperação de casas permitiu aproximar a formação em engenharia civil da prática.

Ainda assim, a chegada ao mercado de trabalho revelou uma distância entre o curso e o trabalho. “Sabia muita coisa, mas nada era apropriado para aquilo que ia fazer”, contou. O que demonstra, na sua opinião, que os estágios devem ser mais generalizados e incluir exercícios ligados ao quotidiano das empresas, nomeadamente ferramentas que os jovens vão encontrar quando começarem a trabalhar.

Já Fátima Suleman concorda com o reforço da componente prática, mas recusa a expectativa de que a universidade forme profissionais imediatamente produtivos em qualquer empresa. “O objetivo de uma universidade é preparar os indivíduos para aprender. E as empresas têm de assumir o seu papel de formadoras”, afirmou.





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Foi neste ponto que as perspetivas mais se afastaram. Pedro Fortes lembrou que, numa empresa pequena, retirar um trabalhador experiente da produção para acompanhar um estagiário tem custos difíceis de suportar. Contudo, a professora insistiu na responsabilidade das organizações que, reforçou, “não podem demitir-se deste seu papel”.

Neste contexto de aprendizagem ‘on the job’, Lucília Queirós não tem dúvidas de que a aprendizagem entre gerações é fundamental, e deve funcionar nos dois sentidos. Na sua opinião, a experiência dos mais velhos continua a ser útil, mas as competências digitais e as perspetivas dos mais novos são essenciais à evolução das organizações. “Nem eles têm a noção da riqueza que nos estão a passar”.

Reforma formativa, precisa-se

A discussão sobre formação trouxe também o ensino profissional para o debate. Paulo Marques defendeu uma mudança que envolva os empregadores, reforce a aprendizagem em contexto de trabalho e combata o estigma associado a estes percursos. “Se querem fazer uma reforma estrutural, façam uma reforma estrutural do ensino profissional”, desafiou.

O professor alertou também para as desigualdades dentro da geração Z. A escassez de determinadas competências dá poder negocial a alguns jovens, enquanto os menos qualificados enfrentam dificuldades acrescidas. Fátima Suleman sublinhou a mesma distinção, lembrando que as oportunidades de mudar de emprego e melhorar o salário variam com a formação e a procura existente.

Se querem fazer uma reforma estrutural, façam uma reforma estrutural do ensino profissional Paulo Marques Coordenador do Observatório do Emprego Jovem

Sobre o tema incontornável da IA, Pedro Fortes acredita que pode agravar as barreiras de entrada. “Se o básico é feito pela IA, como é que estas pessoas vão entrar?”, questionou. Noutra perspetiva, Paulo Marques antecipou o desaparecimento de tarefas que permitiam uma aprendizagem gradual e alertou para o risco de parte dos profissionais passar sobretudo a validar resultados das máquinas. “Como ele está a validar o que faz a máquina, não está a fazer e, nesse sentido, vai aprender menos”.

Na temática da transparência salarial, o consenso foi menor. Pedro Fortes vê vantagens em conhecer os intervalos de remuneração e pediu critérios claros de progressão. Fátima Suleman mostrou dúvidas sobre a eficácia das regras em Portugal, sobretudo perante diferenças de salário difíceis de explicar entre pessoas com funções semelhantes.

Já Lucília Queirós colocou a dificuldade na aplicação, num mercado em que a escassez pode obrigar a pagar mais por um técnico do que por um profissional com formação superior. “A preocupação deste tema não é tanto se a vamos implementar, mas como é que a vamos implementar”, concluiu.