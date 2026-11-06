Em atualização Governo estima aumento de 3,3% das pensões mais baixas em 2027
Pensões são atualizadas em função da economia e dos preços. Dados finais ainda não são conhecidos, mas Governo projeta aumento de 3,3% das pensões mais baixas em 2027.
A maioria dos pensionistas deverá recuperar algum poder de compra no próximo ano. De acordo com os cálculos do Governo, se a inflação se mantiver num nível semelhante ao atual, 90% das reformas deverão subir 3,3% em janeiro, isto é, 0,5 pontos percentuais acima da evolução dos preços. O valor final da atualização só será conhecido, ainda assim, em meados de dezembro, quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) publicar os dados da inflação relativos a novembro.
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“Vamos ter aguardar por meados de dezembro para termos a confirmação dos valores finais. De toda a forma, considerando os valores publicados pelo INE a 30 de outubro, as pensões mais baixas – que representam 90% das pensões – terão um aumento acima da inflação, portanto, um aumento do poder de compra. Se os valores do INE se mantiverem até ao final do ano, teremos um aumento de 3,3% das pensões e esse será também o valor de atualização do Indexante dos Apoios Sociais“, anunciou a secretária de Estado da Segurança Social, numa audição parlamentar no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano.
Para as pensões intermédias (entre duas e seis vezes o IAS), a atualização deverá ser de 2,79%. Já as demais terão um aumento inferior à inflação.
(Notícia em atualização)
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