Governo “intransigente” na lei das rendas, mas abre a porta a mexidas na fiscalidade

Com o Presidente da República a apelar ao diálogo entre o Governo e os partidos da oposição, o primeiro-ministro respondeu ao repto com reuniões individuais. A crítica geral dos partidos que têm sido recebidos pelo Executivo tem sido de “intransigência” na lei do arrendamento, que se deverá manter, embora o Chega continue sem dizer como pretende votar a proposta na especialidade. No entanto, tem existido alguma abertura noutras propostas, nomeadamente em matéria fiscal, segundo os dirigentes partidários.

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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, revelou que a reunião terminou sem acordo quanto à principal exigência em matéria de arrendamento: deixar cair a proposta de lei do Governo que está em discussão no Parlamento e iniciar um novo processo legislativo, de raiz, para construir um regime mais equilibrado. Para esse efeito, o PS pretendia avançar com a constituição de uma equipa conjunta com o Governo, mas a posição de Luís Montenegro inviabilizou essa possibilidade.

Do lado do Chega, o líder do maior partido da oposição, André Ventura, centrou as críticas nos partidos que foram Governo nos últimos anos em Portugal, PSD e PS, e argumentou que o país não pode ficar “à espera” das alterações à lei do arrendamento, que continua sem revelar como vai votar. Ventura defendeu que é preciso garantir que as rendas “não sobem descontroladamente” e dar confiança aos proprietários para colocarem as casas vazias no mercado de arrendamento.

O presidente do Chega indicou que vão decorrer reuniões técnicas entre equipas do partido e do Ministério das Finanças, mas não ficou claro sobre que medidas vão incidir.

Para os partidos da esquerda, que têm feito saber que o fim da lei das rendas é uma condição essencial para as negociações de medidas sobre a habitação, Livre, PCP e Bloco de Esquerda (BE) revelaram que não houve abertura. A co-porta-voz do Livre, Isabel Mendes Lopes, revelou que, apesar de o Governo ter manifestado disponibilidade para alterar a lei do arrendamento urbano, mostrou “indisponibilidade absoluta” para retirar a proposta. Acusa o Executivo de “insensibilidade e intransigência”.

De acordo com a deputada do Livre, o Governo também não aceitou a “reversão dos benefícios fiscais a quem pratica rendas ditas moderadas” até 2.300 euros, algo que o PS também pretende, por forma a conseguir financiar o IVA Zero no cabaz alimentar. Pelo PCP, a líder parlamentar, Paula Santos, disse também não ver qualquer sinal de mudanças da parte do Governo no que toca à política de habitação. Insistiu ainda que a proposta de lei do arrendamento urbano “não tem remendo ou solução possível”.

Por seu lado, o deputado único do BE, Fabian Figueiredo, criticou ainda o que chama de “lei dos despejos”, a “causa da grande intranquilidade social” e considerou que é uma medida que “alimenta a especulação imobiliária“. Inês Sousa Real, deputada única do PAN, destoou dos restantes partidos e confessou ter sentido que “há uma abertura ao diálogo que não existiu se calhar em momentos anteriores”, sem se referir diretamente à lei das rendas.

A vontade de negociar foi reforçada esta sexta-feira no Parlamento por Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, um dos partidos que apoia o Governo. Durante a apresentação de propostas de alteração ao OE2027, garantiu que continuará “a dialogar com todo os partidos com assento parlamentar”. “Do nosso lado não há intransigência nenhuma, há uma grande vontade de negociar”, disse.

Pouco depois, numa audição sobre o OE2027, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, insistiu que “o Governo tomou um conjunto muito significativo de medidas na habitação, muito mais do que tinha sido feito em governos anteriores”, sem se referir às mais recentes discussões com os partidos.

Mexidas fiscais acolhem “abertura” por parte do Governo

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, revelou que o Governo revelou abertura para acolher a proposta que pretende isentar de tributação em IRS as mais-valias resultas da venda de segundas habitações por um valor até 300 mil euros desde que os imóveis se destinem a habitação própria e permanente do comprador e estejam localizados em zonas de pressão urbanística. Os socialistas defendem ainda uma tributação reduzida para metade em casas entre os 300 e os 500 mil euros, bem como a isenção do imposto do selo na compra e no crédito à habitação associado.

Houve ainda um “relativo entendimento” quanto ao agravamento de IMT para quem compra casa, mas não reside no país e não destina a casa para habitação e “uma boa aceitação” da ideia do PS para se mobilizarem os imóveis do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para as câmaras municipais, com o apoio financeiro do Estado.

Do lado do Chega, André Ventura, revelou ter levado 50 propostas para a reunião com o primeiro-ministro, entre as quais também para fazer face ao custo de vida, insistindo em medidas já na discussão na especialidade do OE2027.

Para a habitação, o maior partido da oposição pretende um aumento das deduções das rendas no IRS ou a dedutibilidade do crédito à habitação no IRS. Tal como tem dito nos últimos dias, o Chega quer também a disponibilização de imóveis do Estado para habitação. Ventura garantiu que o Governo “se comprometeu a avaliar” as propostas.

Pela Iniciativa Liberal, a presidente do partido, Mariana Leitão, não falou depois da reunião com os membros do Governo por motivos de agenda, mas apresentou durante a manhã 24 propostas focadas na construção: “libertar os imóveis que estão parados, criar condições para pôr mais casas no mercado de arrendamento e devolver confiança ao mercado de arrendamento”.

Da parte do Livre, a co-porta-voz Isabel Mendes Lopes indicou que houve abertura do Governo quanto aos apoios ao setor cooperativo e ao “agravamento do IMI no caso de imóveis devolutos e casas vazias”, discussão que seria feita “mais à frente”. O partido levou para a reunião com os ministros das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, mais apoios às cooperativas da habitação. Foca-se nas “condições de financiamento, cedência de terrenos ou cedência de imóveis, para que o setor cooperativo consiga contribuir também para o mercado da habitação fora do setor especulativo”.

O Livre insiste ainda noutras medidas, como incentivos à colocação de casas vazias no mercado e a disponibilização de património do Estado para habitação, que novos empreendimentos tenham uma percentagem de casas para habitação acessível, a criação de “um serviço nacional de habitação“, à semelhança do PS, o alargamento do Porta 65 ou a criação de casas de função. Isabel Mendes Lopes revelou que algumas destas propostas serão levadas à discussão na especialidade do OE2027.

No arrendamento, Paula Santos, do PCP, considera prioritário dar estabilidade aos contratos, estabelecendo uma duração de pelo menos dez anos, e um limite às rendas nos novos contratos para impedir aumentos significativos de um momento para outro, propostas que não terão tido aceitação por parte do Executivo.

Para quem tem crédito à habitação, Paula Santos pretende uma redução dos spreads e eliminação de comissões bancárias. Defende ainda “um investimento sério no aumento da habitação pública”, em média de 1% do PIB por ano, e um agravamento do IMI para fogos devolutos, incentivando à colocação destas casas no mercado. O PCP defendeu ainda o apoio às cooperativas na área da habitação e uma taxa de 35% sobre o volume de negócios de fundos imobiliários, penalizando “quem especula”.

Por seu lado, o deputado único do BE, Fabian Figueiredo, revelou que levou à reunião com o Governo a proposta de um “serviço nacional de habitação”, que permita “não só medidas avulsas, mas uma política de continuidade no tempo“.

Defende ainda uma “desburocratização eficaz para a construção, através de casas unifamiliares para garantir que se acelera a construção”. Fabian Figueiredo revelou que “houve abertura do Governo”, mas assumiu que a medida é “simbólica”, tendo em conta a atual política de habitação. A ideia é existir um conjunto de projetos previamente aprovados, em coordenação com a Associação Nacional de Municípios e com a Ordem dos Arquitetos.

Já Inês Sousa Real, deputada única do PAN, disse ter existido abertura do Governo em relação a algumas medidas como as deduções em sede IRS e outros benefícios fiscais e que abordou também o arrendamento, o crédito à habitação e “revisitar o regime dos residentes não habituais”.

Entre outras propostas que apresentou, destacou o aumento do teto para a dedução das rendas, o reforço da isenção de mais-valias, a disponibilização de edifícios públicos para habitação, a construção de casas modulares para estudantes do ensino superior e a revisão dos prazos e formalidades nos processos de licenciamento a nível municipal.