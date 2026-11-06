Governo pronto para transferir gestão de 477 imóveis para as autarquias

O Governo enviou aos municípios uma lista de 477 imóveis públicos sem utilização que poderão passar para a gestão das autarquias, com vista a serem destinados a habitação acessível, fins culturais e sociais ou outros serviços de interesse público.

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Segundo um comunicado conjunto dos ministérios das Finanças, Economia e Coesão Territorial e Infraestruturas e Habitação, enviado esta sexta-feira às redações, as câmaras municipais têm até 31 de dezembro para identificar os imóveis que pretendem gerir.

A lista foi elaborada pela Estamo, empresa responsável pela gestão do património imobiliário público, na sequência do processo de inventariação e cadastro dos imóveis do Estado. As autarquias podem também propor a transferência da gestão de outros imóveis públicos sem utilização que estejam localizados nos respetivos territórios.

As autarquias podem também identificar e propor a transferência da gestão de outros imóveis públicos sem utilização que estejam localizados nas suas circunscrições territoriais.

A iniciativa pretende colocar o património público devoluto ao serviço das populações, permitindo aos municípios adaptar os espaços às necessidades locais. Entre as utilizações previstas estão a criação de soluções de habitação acessível, equipamentos culturais e sociais, serviços municipais e unidades de saúde.

Segundo o comunicado do Governo, a disponibilização desta primeira lista surge após a Estamo ter concluído o processo de inventariação e cadastro de 60 mil imóveis públicos, seis meses antes do prazo inicialmente previsto. Foram ainda mapeados imóveis pertencentes a institutos públicos e outros resultantes da transferência de propriedade das extintas Administrações Regionais de Saúde, elevando para 80 mil o total de imóveis identificados.

A transferência da gestão de património imobiliário público para os municípios é uma das prioridades definidas pelo Executivo de Luís Montenegro. Desde 2024, foram já transferidos 95 imóveis para 64 municípios, num processo que representou um investimento de 80 milhões de euros, de acordo com os três ministérios.

(Notícia atualizada às 16h08)