Governo recusa proposta de suspender corte do IRC para compensar baixa do ISP. “Não seria equivalente”

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, considera que as propostas do PS para aliviar o aumento do custo de vida não têm uma compensação orçamental adequada, criticando os socialistas por tentarem condicionar a execução do programa do Governo através de entendimentos com o Chega. “O PS ainda não aceita que é oposição”, afirmou esta sexta-feira, durante uma audição na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Em causa estão duas das principais propostas de alteração do PS ao Orçamento do Estado: uma redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), para aliviar o preço dos combustíveis; e a aplicação de IVA zero a um cabaz de bens alimentares essenciais, durante o primeiro trimestre de 2027. Os socialistas querem financiar estas medidas, dirigidas a combater a escalada do custo de vida, através da suspensão da descida de um ponto percentual do IRC prevista para o próximo ano e da revogação dos benefícios fiscais associados às chamadas rendas moderadas, até 2.300 euros.

No caso dos combustíveis, o PS pretende reduzir o ISP num montante equivalente à descida do IVA de 23% para 13%. A medida teria um custo estimado de 300 milhões de euros e vigoraria entre janeiro e março de 2027. Para compensar a perda de receita, os socialistas propõem suspender o corte de um ponto percentual na taxa de IRC previsto para o próximo ano.

Mas Miranda Sarmento rejeita que uma medida possa compensar a outra. O ministro começa por apontar a diferença entre o impacto anual das duas alterações: enquanto a redução de um ponto percentual no IRC representa uma perda de receita de cerca de 300 milhões, uma descida do ISP com a dimensão pretendida pelo PS custaria 1.200 milhões de euros se fosse aplicada durante um ano inteiro. Como a proposta socialista se limita a um trimestre, o custo seria também de aproximadamente 300 milhões.

O problema, sustenta o governante, está no momento em que a redução do IRC produz efeitos nas contas públicas. “Não seria equivalente”, afirmou, explicando que o corte de um ponto percentual na taxa “só terá impacto na receita fiscal de 2028”, quando as empresas entregarem a declaração de IRC, através da modelo 22, relativa aos rendimentos de 2027.

O ministro antecipou ainda o argumento de que a redução poderia ter algum reflexo já em 2027, através do terceiro pagamento por conta, que é facultativo. Porém, assegurou que os dados disponíveis não mostram que as empresas ajustem esse pagamento em função da descida da taxa. “Nós não vemos quebras de receita do segundo para o terceiro pagamento por conta”, afirmou, acrescentando que, no ano passado, também não se verificou uma quebra superior à registada em anos em que não houve uma redução do IRC.

“Na realidade, os 300 milhões não existem em 2027”, concluiu, afastando assim a possibilidade de utilizar essa receita para financiar a descida temporária do ISP.

(Notícia em atualização)