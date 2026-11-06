Governo reduz desconto sobre ISP do gasóleo e gasolina face a previsão de descida dos preços

O Governo reduziu o desconto sobre o ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) do gasóleo em 1,79 cêntimos e o da gasolina em 2,55 cêntimos, antecipando uma descida dos preços dos combustíveis na próxima semana.

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Na portaria, publicada esta sexta-feira em Diário da República, o Executivo explica que a partir de segunda-feira passam a vigorar descontos de 92,01 euros para o gasóleo e de 39,14 euros para a gasolina por cada mil litros. Esta semana, o apoio em vigor era de 109,94 euros para o gasóleo e de 64,60 euros para a gasolina por cada mil litros.

Esta decisão resulta da “perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo”, de acordo com a mesma portaria.

Antes da publicação da portaria, as previsões do Automóvel Club de Portugal (ACP) apontavam para uma descida de 11 cêntimos por litro no gasóleo e de 12,5 cêntimos na gasolina. Já uma fonte do mercado contactada pelo ECO antecipava recuos de dez cêntimos no diesel e de 12 cêntimos na gasolina, tendo em conta as cotações da manhã.

Porém, estas estimativas foram avançadas antes de ser conhecido o novo desconto extraordinário no ISP, pelo que não correspondiam ainda à previsão final da evolução dos preços nos postos de abastecimento.

Até ao final do ano, sempre que os combustíveis subam mais de dez cêntimos face aos preços registados na semana de 2 a 6 de março, o Governo reduzirá o ISP no valor equivalente à receita adicional de IVA gerada pela subida dos preços. Como esta condição continua a verificar-se tanto no gasóleo como na gasolina, o mecanismo extraordinário mantém-se em vigor.