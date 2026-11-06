IL com 24 medidas para facilitar construção e criar “choque na oferta” na habitação
Mariana Leitão acusou os dois maiores partidos da oposição de "bloquear o país" e de se moverem "por taticismo político". Dirigente vai apresentar conjunto de propostas ao Governo para habitação.
A presidente da Iniciativa Liberal (IL) acusou esta sexta-feira os três maiores partidos de bloquearem o país por falta de entendimento na habitação e apresentou 24 medidas para criar um “choque na oferta” no país.
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“O partido do Governo e os dois maiores partidos da oposição, aquilo que têm feito nos últimos anos, é bloquear o país, não têm como objetivo encontrar soluções, movem-se por taticismo político“, afirmou Mariana Leitão, afirmando não ver com “surpresa o desfecho das reuniões” de quinta-feira entre o primeiro-ministro e PS e Chega.
Mariana Leitão, que falava na Malveira, no concelho de Mafra, Lisboa, simbolicamente junto a uma casa em construção, apresentou 24 medidas que vai propor esta sexta-feira ao Governo na área da habitação, considerando que o apelo do Presidente da República para entendimentos nesta área foi importante.
“São propostas que incidem em três áreas essenciais, construir, construir, construir, libertar os imóveis que estão parados e criar condições para pôr mais casas no mercado de arrendamento, que têm de ser trabalhadas em conjunto para conseguirmos criar esse choque de oferta”, sublinhou Mariana Leitão.
A líder da IL recordou que nos anos 80 do século XX, Portugal atravessou uma crise na habitação à qual o país respondeu com a construção de mais casas. “Fizemo-lo uma vez, podemos voltar a fazê-lo”, defendeu.
Não só a construção de habitação veio a abrandar depois de 2005, como também Portugal aumentou em mais de um milhão de pessoas a sua população, sublinhou.
“Mais população, menos casas, preços a subir”, concluiu, lembrando que “o valor das casas se agravou em 66% e as rendas subiram 36%, quase o dobro da média europeia“.
Para Mariana Leitão, é preciso construir “mais rápido, mais simples, mais barato”. A líder da IL propôs a criação de um portal nacional do licenciamento, regras iguais para construir em todo o país, maior disponibilização de solo rústico em zonas urbanas e IVA a 6% em toda a construção para habitação.
A isenção do pagamento de impostos nas doações em vida e nas heranças de casas, assim como na venda de terrenos para habitação, colocar casas fechadas para arrendamento com isenção de IRS para os senhorios e criação de um seguro que funcione como garantia bancária para quem precisa de arrendar e não necessite de pagar “à cabeça” vários meses de renda foram outras propostas apresentadas pela presidente do partido.
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