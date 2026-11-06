Líder da CIP aponta reforço das relações económicas com África como “prioridade europeia”

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defendeu em Madrid que o reforço das “relações entre Europa e África deve ser uma prioridade estratégica para a União Europeia”. Armindo Monteiro considera que a aproximação entre os dois continentes, a par da América Latina, pode abrir novas oportunidades de investimento, atividade económica e criação de emprego. Destacou ainda o valor estratégico dos portos “num contexto de perturbações nas rotas internacionais”.

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Durante o encerramento do III Fórum Empresarial Ibero-Africano, que aconteceu na sede da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE), em Madrid, Armindo Monteiro destacou o potencial económico do continente africano, tanto pela disponibilidade de “minerais críticos para as transições energética e digital”, como também pelo dinamismo demográfico, agrícola e energético.

O presidente da CIP considera que a proximidade histórica, cultural e linguística entre o triângulo Europa, África e América Latina constitui uma base para aprofundar as relações empresariais.

“Queremos mobilizar as nossas redes e o conhecimento que temos das nossas empresas para construir parcerias com capacidade de execução”, afirmou, apontando a cooperação com a CEOE, e com as congéneres africanas e latino-americanas como uma das vias para concretizar esse objetivo.

A ambição dos projetos tem de ser acompanhada por financiamento acessível às empresas e por segurança jurídica para quem investe. Armindo Monteiro Presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP)

Mas o investimento exige condições. Para transformar o potencial de África em oportunidades concretas, o líder da CIP defendeu uma maior participação das empresas na preparação dos projetos e uma formação profissional alinhada com as necessidades do mercado de trabalho.

“Importa assegurar o alinhamento dos projetos com as prioridades locais e envolver as empresas desde a sua preparação”, defendeu Armindo Monteiro, que apontou as parcerias público-privadas como forma de “conjugar essas prioridades com a experiência e a capacidade de execução do setor privado”. E deixou outra exigência: “A ambição dos projetos tem de ser acompanhada por financiamento acessível às empresas e por segurança jurídica para quem investe”.

A mobilidade de estudantes, formadores e profissionais entre os três continentes poderá também reforçar a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de competências.

O responsável destacou ainda o valor estratégico dos portos no processo de integração das economias das três regiões e a necessidade de os articular com corredores ferroviários e rodoviários, plataformas logísticas e procedimentos aduaneiros. “Num contexto de perturbações nas rotas internacionais, diversificar ligações e garantir alternativas é essencial para a segurança das nossas economias”, afirmou.

Importa, por isso, apostar nos portos em conjunto com os corredores ferroviários e rodoviários, as plataformas logísticas e os procedimentos aduaneiros”, exemplificado com o corredor marítimo-ferroviário do Lobito que classificou como “um projeto fundamental para Angola, mas com um alcance regional muito mais amplo”, capaz de aproximar mercados e criar oportunidades de negócio ao longo do seu percurso.

O III Fórum Empresarial Ibero-Africano reuniu em Madrid empresas e entidades da Europa, África e Ibero-América para debater oportunidades de investimento e novas formas de cooperação.