Linha do Banco de Fomento para habitação acessível tem limite de 16,5 milhões por empresa

A linha do Banco de Fomento para a construção e reabilitação de habitação acessível, com uma dotação de 1,5 mil milhões de euros vai ter prazos até 30 anos, um período de carência de três anos. Cada beneficiário tem um limite máximo de 16,5 milhões de euros e os custos são calculados em função do perfil de risco dos beneficiários e da maturidade da operação. Esses custos podem variar entre 1,01% e 2,70%, acrescidos da taxa Euribor escolhida, apurou o ECO.

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A Linha Portugal Fomento Habitação está dividida em três sublinhas: duas de 250 milhões cada, destinadas às cooperativas coletivas e particulares, e uma de mil milhões de euros para os projetos de habitação acessível.

Os mil milhões de euros têm como destinatários preferenciais os projetos de construção e reabilitação de habitação acessível para arrendamento, promovidos por entidades privadas ou em modelos de colaboração entre entidades públicas e privadas. Mas estes projetos têm de estar “enquadrados em programas de arrendamento acessível e contratos de investimento para arrendamento”.

O financiamento pode ir até 100% do investimento elegível, mas existe um limite máximo por empresa de 16,5 milhões de euros. O prazo dos empréstimos é de até 30 anos, com um período de carência de capital de até 36 meses, ou seja três anos. Os promotores também são obrigados a usar o montante aprovado em 36 meses. Nesta linha, a garantia do fundo de Contragarantia Mútua é de até 50% do capital em dívida.

Já na “gaveta” destinada a financiar projetos de construção e reabilitação de habitação acessível para venda, promovidos por cooperativas em regime de propriedade particular, desenvolvidos em terrenos privados e orientados para a disponibilização de habitação a preços acessíveis, estão 250 milhões de euros em garantias. As condições são exatamente as mesmas do referido anteriormente, mas aqui o prazo máximo do empréstimo é de cinco anos (ainda que o período de carência não sofra alterações).

Adicionalmente, os 250 milhões para garantir os empréstimos a cooperativas em regime de propriedade coletiva, para projetos de construção e reabilitação de habitação acessível desenvolvidos em terrenos públicos ou privados, enquadrados em programas municipais ou contratos de concessão até 90 anos voltam a ter o prazo máximo de até 30 anos, mas neste caso a garantia do fundo de Contragarantia Mútua é de até 80% do capital em dívida. De sublinhar que as cooperativas têm de ter estatuto PME certificado pelo IAPMEI.

A Linha Portugal Fomento Habitação está dividida em três sublinhas: duas de 250 milhões cada, destinadas às cooperativas coletivas e particulares, e uma de mil milhões de euros para os projetos de habitação acessível.

O custo da linha vai variar com a dimensão da empresa ou da cooperativa, o seu grau de risco e o prazo da operação. Assim, no máximo, os beneficiários poderão pagar um spread de 1,94%, a que acresce uma comissão de garantia de 0,76% caso estejam classificados com o nível máximo de risco e a operação se estender por 20 ou mais anos.

Apesar de os valores ainda estarem sujeitos a ajustamentos, uma vez que que ainda não existe um protocolo final assinado pelos bancos, uma micro empresa pode pagar um spread mínimo de 0,78% e máximos de 1,94%. Já uma PME varia entre 0,77% e 1,48%. Depois é preciso adicionar o valor da taxa Euribor.

Se a linha já estivesse operacional, significaria que uma empresa arriscava pagar, mensalmente, na pior das hipóteses, 5,983%, isto porque a taxa Euribor a 12 meses é a mais elevada (3,283%, esta quinta-feira).

O protocolo acautela que não poderá haver juros negativos. Se a empresa optar por uma taxa fixa ou variável que se regerá pela Euribor a um, três, seis ou 12 meses acrescida do spread, sempre um floor de 0%.

A comissão de garantia não é transversal, como já aconteceu em linhas anteriores, varia com o risco, prazo da operação e dimensão do beneficiário. Assim, uma micro empresa pode pagar entre 0,2421% e 0,7649% e uma PME entre 0,2413% e 0,4483%.

Esta linha está abrangida pelo regime de minimis, ou seja, contam para o plafond de ajudas de Estado que cada empresa pode beneficiar e que uma vez alcançado as impede de se candidatarem a mais apoios, seja no âmbito de calamidades, dos tradicionais fundos europeus ou de linhas de tesouraria.

Reveja a Dica do ECO dos Fundos que explica como funcionam os auxílios de minimis