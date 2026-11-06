Madrid aumenta a atividade em cirurgia, consultas e exames diagnósticos e reduz os tempos de espera em setembro

A Comunidade de Madrid (CAM) reduziu, em setembro, os tempos médios de espera nas três principais áreas de assistência: intervenções cirúrgicas, consultas externas e exames diagnósticos. Os dados mais recentes do Serviço de Saúde de Madrid (SERMAS) revelam, além disso, que esta evolução foi acompanhada por um aumento notável da atividade assistencial no último mês, o que se refletiu no aumento do número de pacientes retirados das listas de espera e do número de pacientes atendidos.

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No âmbito cirúrgico, o tempo médio de espera situou-se nos 69,59 dias, contra os 71,88 dias registados em agosto, o que representa uma redução de 2,29 dias, ou seja, menos 3,2%. Ao mesmo tempo, a atividade de assistência aumentou, tendo as saídas das listas de espera crescido 89,7%, atingindo as 35 846, face às 18 893 do mês anterior.

Por hospitais, quatro centros da CAM registaram um tempo médio de espera inferior a um mês para uma cirurgia. O Hospital Universitário Rey Juan Carlos liderou a lista, com 18,58 dias, seguido do Hospital Universitário Geral de Villalba, com 19,22 dias; da Fundação Jiménez Díaz, com 20,39 dias, e do Hospital Universitário Infanta Elena, com 24,92 dias. É de salientar que os quatro hospitais com menores tempos de espera fazem parte do modelo de colaboração público-privada do sistema de saúde de Madrid.

Entre os hospitais com menores tempos de espera encontram-se o Hospital Santa Cristina, com 40,78 dias; o de El Escorial, com 47,77 dias; o Hospital Central da Cruz Vermelha San José e Santa Adela, com 50,83 dias; o Hospital Universitário de Fuenlabrada, com 51,53 dias, e o de Torrejón, com 57,84 dias. Os restantes hospitais da rede madrilena ultrapassaram, em setembro, os dois meses de espera para uma intervenção cirúrgica.

Os dados mais recentes do Sermas indicam que a melhoria também se refletiu nas consultas externas. O tempo médio de espera por uma consulta com um especialista passou de 76,62 dias em agosto para 73,78 em setembro, o que representa uma redução de 2,84 dias, equivalente a 3,7 %. A atividade registou um crescimento significativo, com 474 472 pacientes retirados da lista de espera, mais 77,7 % do que em agosto. Além disso, o número de pacientes atendidos ascendeu a 397 439, contra os 220 469 do mês anterior, o que representa um aumento de 80,3 %.

Nesta categoria, quatro hospitais registaram um tempo médio de espera inferior a um mês. O Hospital Infanta Elena apresentou o menor tempo de espera, com 22,87 dias; seguido do Hospital Geral de Villalba, com 22,93 dias; da Fundação Jiménez Díaz, com 24,18 dias; e do Hospital Rey Juan Carlos, com 27,14 dias. Mais uma vez, os hospitais com menores tempos de espera nas consultas pertencem ao modelo de colaboração público-privada do sistema de saúde de Madrid.

O Hospital de Torrejón registou um tempo de espera superior a um mês, com 40,78 dias (também de gestão mista); seguido do Hospital de El Escorial, com 44,27 dias; do Gregorio Marañón, com 48,41 dias; o Hospital Universitário do Tajo, com 51,90 dias; o Hospital La Princesa, com 54,27 dias; o Hospital Infanta Cristina, com 55,08 dias; e o Hospital Niño Jesús, com 56,77 dias.

No que diz respeito aos exames diagnósticos, registou-se a maior redução no tempo médio de espera. O tempo de espera diminuiu de 66,51 dias em agosto para 61,02 em setembro, o que representa uma redução de 5,49 dias, equivalente a 8,3 %. Paralelamente, as saídas da lista aumentaram 50 %, atingindo as 189 392, enquanto o número de doentes atendidos passou de 113 458 para 171 497, um aumento de 51,1 %.

Neste contexto, cinco hospitais registaram um tempo médio de espera inferior a um mês. O Hospital Universitário de Torrejón liderou a classificação, com 13,93 dias; seguido pelo Hospital Universitário Infanta Leonor, com 20,53 dias; pelo Hospital da Cruz Vermelha San José e Santa Adela, com 23,50 dias; pelo Hospital Niño Jesús, com 25,56 dias; e pelo Hospital Infanta Cristina, com 26,04 dias.

Com tempos de espera entre um e dois meses, destacaram-se o Hospital de Villalba (31,11 dias), o San Carlos (32,07), o Infanta Elena (32,50), o Santa Cristina (35,83), a Fundação Jiménez Díaz (39,23), o Gregorio Marañón (44,09) e o Rey Juan Carlos (44,67 dias). Ultrapassaram os 50 dias de espera o Ramón y Cajal (50,59 dias); o Puerta de Hierro Majadahonda (51,03); o del Tajo (52,26); o Severo Ochoa (53,01) e o Infanta Sofía (57,37 dias). Os restantes hospitais da rede madrilena registaram atrasos superiores a dois meses.

Apesar da elevada pressão assistencial, o sistema de saúde madrileno apresenta uma capacidade de resposta que lhe permite manter tempos de espera inferiores à média nacional, sendo a colaboração hospitalar público-privada um dos pilares do seu modelo. É o que refletem os dados mais recentes do Sistema de Informação sobre Listas de Espera (SISLE) no final de 2025.

No âmbito cirúrgico, Madrid regista um atraso médio de 50 dias, menos de metade da média nacional, que atinge os 121 dias. A esta agilidade junta-se uma pressão relativa menor sobre o sistema, com 11,23 doentes em lista de espera por cada 1 000 habitantes, contra os 17,69 da média nacional. Esta diferença reflete que a região não só realiza as intervenções em menos tempo, como também mantém um volume mais contido de doentes em espera. Uma tendência que se repete em praticamente todas as especialidades cirúrgicas.

No que diz respeito às consultas externas, a situação apresenta um contraste significativo. Madrid regista a maior pressão assistencial do país, com 134,69 doentes em lista de espera por cada 1 000 habitantes, muito acima da média nacional, que é de 84,42. No entanto, esta elevada procura não se traduz em tempos de espera mais longos: o tempo médio de espera situa-se nos 68 dias, contra os 102 do Sistema Nacional de Saúde no seu conjunto. Em comunidades como a Andaluzia e a Catalunha, os tempos de espera atingem os 136 e 120 dias, respetivamente.

Esta capacidade de resposta também se observa em especialidades com elevada procura, como a dermatologia, a oftalmologia e a traumatologia, nas quais Madrid mantém tempos de espera inferiores aos do conjunto do SNS, onde as demoras médias ultrapassam frequentemente os 100 e até os 130 dias.