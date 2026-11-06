Mais de 20 cidades unem-se contra o bullying e levam às suas câmaras municipais a mensagem do futebol espanhol

Mais de 20 municípios uniram-se para demonstrar o seu compromisso contra o assédio escolar, por ocasião do Dia Internacional contra a Violência e o Assédio na Escola. Cidades como Barcelona, Sevilha, Getafe, Santander, Vigo, Málaga, Cádis, Valladolid, Almeria ou Vitória, entre outras, participaram numa iniciativa da Rede de Cidades da LALIGA através da assinatura de camisolas com o lema «Cidade VS Bullying», com as quais procuram sensibilizar para a importância de combater o assédio entre os mais jovens.

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Desta forma, os representantes municipais assumem o testemunho dos jogadores e juntam-se ao compromisso do futebol profissional com a prevenção do bullying escolar e a promoção de ambientes seguros e inclusivos.

A iniciativa reuniu municípios de diferentes pontos de Espanha, desde capitais como Barcelona, Sevilha, Santander, Vigo, Burgos, León, Valladolid ou Córdoba até localidades como Miranda de Ebro, Elda, El Prat de Llobregat, Villarreal, Comú d’Encamp, Miranda de Suero, Castellón e Leganés, entre outras. Também participaram cidades como Albacete, Castellón, Huesca, Leganés e Sabadell, bem como Encamp, em Andorra, numa ação que contou igualmente com o envolvimento da Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP).

Algumas autarquias deram visibilidade à sua participação através dos seus próprios canais de comunicação e redes sociais. É o caso de Sevilha, que divulgou uma publicação sob o lema «Sevilha VS Bullying», na qual reafirma o seu compromisso com a luta contra o assédio escolar e defende a colaboração entre o futebol, os clubes e os estabelecimentos de ensino para criar espaços seguros. Também Getafe e Santander partilharam publicações relacionadas com esta iniciativa, contribuindo para divulgar a mensagem contra o bullying nas suas respetivas comunidades.

Esta participação insere-se no âmbito da Rede de Cidades LALIGA, criada em abril passado pela LALIGA e pela FEMP para estabelecer um quadro estável de colaboração entre as administrações locais e o futebol profissional. A iniciativa procura aproveitar a capacidade de mobilização deste desporto para combater o ódio nas suas diversas manifestações, especialmente o racismo, a xenofobia e o bullying escolar.

Entre as suas principais linhas de ação contam-se o desenvolvimento de programas de formação, workshops e campanhas de sensibilização que permitam transmitir estes valores ao âmbito local. O envolvimento das câmaras municipais representa, assim, um exemplo de colaboração institucional para aproximar a luta contra o bullying escolar dos cidadãos, reforçando o papel dos municípios na promoção do respeito, da convivência e da inclusão.

Esta iniciativa vem somar-se ao trabalho desenvolvido através da LALIGA VS, a plataforma do futebol profissional espanhol destinada a combater o ódio e a discriminação, e demonstra como o empenho dos futebolistas pode estender-se para além dos estádios, graças ao envolvimento das instituições locais.