Mais de 40 empresas colocam-se no ‘Rumo’ dos estudantes da Católica Porto
Mostra de empregabilidade Rumo regressa ao campus nos dias 11 e 12 de novembro, com oportunidades de estágio, emprego e contacto direto com recrutadores de diferentes setores.
A Universidade Católica Portuguesa, no Porto, vai reunir 64 empresas e organizações dos setores da banca, tecnologia ou indústria para aproximar estudantes e diplomados do mercado de trabalho. A mostra de empregabilidade Rumo regressa ao campus nos dias 11 e 12 de novembro, com oportunidades de estágio, emprego e contacto direto com recrutadores de diferentes áreas.
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Da banca à consultoria, passando pela tecnologia, indústria, saúde ou turismo, a edição deste ano abrange áreas profissionais distintas e abre espaço ao contacto com potenciais empregadores.
Entre as entidades presentes na feira de empresa destacam-se a Deloitte, Sonae, BNP Paribas, Caixa Geral de Depósitos Ascendi, grupo Salvador Caetano ou Lusíadas Saúde, assim como organismos como a Associação Empresarial de Portugal (AEP) ou a Câmara Municipal do Porto.
Reunimos organizações de diferentes áreas de atividade, proporcionando aos estudantes uma visão abrangente das oportunidades profissionais existentes e dos desafios que irão encontrar ao longo das suas carreiras.
“Reunimos organizações de diferentes áreas de atividade, proporcionando aos estudantes uma visão abrangente das oportunidades profissionais existentes e dos desafios que irão encontrar ao longo das suas carreiras”, explica Isabel Braga da Cruz, pró-reitora da Universidade Católica Portuguesa, citada num comunicado.
A iniciativa destina-se a estudantes de áreas tão diversas como as artes, biotecnologia, direito, economia e gestão, ciências da saúde, enfermagem, psicologia, educação e teologia. Os alunos poderão contactar potenciais empregadores, explorar percursos profissionais e perceber que competências são mais valorizadas pelas organizações.
“O Rumo cria uma oportunidade única de contacto entre os nossos alunos e organizações de referência, permitindo-lhes conhecer profissionais inspiradores, explorar diferentes percursos de carreira e compreender melhor as competências valorizadas pelo mercado de trabalho” detalha Isabel Braga da Cruz.
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