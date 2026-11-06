Academia Local

Mais de 40 empresas colocam-se no ‘Rumo’ dos estudantes da Católica Porto

Mostra de empregabilidade Rumo regressa ao campus nos dias 11 e 12 de novembro, com oportunidades de estágio, emprego e contacto direto com recrutadores de diferentes setores.

A Universidade Católica Portuguesa, no Porto, vai reunir 64 empresas e organizações dos setores da banca, tecnologia ou indústria para aproximar estudantes e diplomados do mercado de trabalho. A mostra de empregabilidade Rumo regressa ao campus nos dias 11 e 12 de novembro, com oportunidades de estágio, emprego e contacto direto com recrutadores de diferentes áreas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Da banca à consultoria, passando pela tecnologia, indústria, saúde ou turismo, a edição deste ano abrange áreas profissionais distintas e abre espaço ao contacto com potenciais empregadores.

Entre as entidades presentes na feira de empresa destacam-se a Deloitte, Sonae,  BNP Paribas, Caixa Geral de Depósitos Ascendi, grupo Salvador Caetano ou Lusíadas Saúde, assim como organismos como a Associação Empresarial de Portugal (AEP) ou a Câmara Municipal do Porto.

Reunimos organizações de diferentes áreas de atividade, proporcionando aos estudantes uma visão abrangente das oportunidades profissionais existentes e dos desafios que irão encontrar ao longo das suas carreiras.

Isabel Braga da Cruz

Pró-reitora da Universidade Católica Portuguesa

“Reunimos organizações de diferentes áreas de atividade, proporcionando aos estudantes uma visão abrangente das oportunidades profissionais existentes e dos desafios que irão encontrar ao longo das suas carreiras”, explica Isabel Braga da Cruz, pró-reitora da Universidade Católica Portuguesa, citada num comunicado.

A iniciativa destina-se a estudantes de áreas tão diversas como as artes, biotecnologia, direito, economia e gestão, ciências da saúde, enfermagem, psicologia, educação e teologia. Os alunos poderão contactar potenciais empregadores, explorar percursos profissionais e perceber que competências são mais valorizadas pelas organizações.

“O Rumo cria uma oportunidade única de contacto entre os nossos alunos e organizações de referência, permitindo-lhes conhecer profissionais inspiradores, explorar diferentes percursos de carreira e compreender melhor as competências valorizadas pelo mercado de trabalho” detalha Isabel Braga da Cruz.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Mais de 40 empresas colocam-se no ‘Rumo’ dos estudantes da Católica Porto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Chega insiste na idade da reforma e no IVA dos combustíveis

Diogo Mendo Fernandes,

Chega quer descer idade da reforma, aumentar subsídio de refeição e reduzir o IVA nos combustíveis. Medidas para habitação custam 227 milhões de euros e "são acauteláveis sem gerar défice orçamental".