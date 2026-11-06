Mecanismo anticorrupção alerta que novas regras dos contratos públicos são terreno de risco

As novas regras da contratação pública podem criar condições para o aparecimento de riscos acrescidos de corrupção e favorecimento de algumas empresas. O alerta é do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), que recomenda um reforço dos mecanismos de controlo interno e uma revisão dos instrumentos de prevenção da corrupção, na sequência das alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP), em vigor desde 1 de outubro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Numa recomendação aprovada pelo Conselho de Administração a 29 de outubro – a que o ECO/Advocatus teve acesso – e assinada pelo presidente do organismo, o juiz José Mouraz Lopes, o MENAC chama a atenção para os riscos decorrentes da simplificação e flexibilização de procedimentos, da alteração dos limiares financeiros, da revogação da exigência de declaração de inexistência de conflitos de interesses e do reforço da digitalização. O documento defende que estas mudanças obrigam as entidades públicas a adaptar os mecanismos de prevenção e fiscalização à nova realidade.

Um dos problemas identificados é a possibilidade de fragmentação artificial da despesa, através da divisão de aquisições semelhantes por diferentes departamentos ou unidades orgânicas, evitando assim a realização de um procedimento de contratação mais exigente. O MENAC recomenda que os mecanismos de planeamento e controlo interno permitam “identificar e prevenir situações de fragmentação artificial da despesa”, sobretudo quando estejam em causa prestações do mesmo tipo que poderiam constituir objeto de um único contrato.

O aumento dos limiares dos procedimentos é outra das preocupações. O organismo pede às entidades adjudicantes que “reavaliem os riscos de corrupção associados ao aumento dos limiares procedimentais”, assegurando a fundamentação da escolha do procedimento e a monitorização da concentração de adjudicações. A preocupação é evitar que a maior margem de escolha das entidades públicas reduza a concorrência ou facilite a repetição de contratos com os mesmos operadores económicos.

A recomendação dedica também particular atenção à fase preparatória dos concursos, nomeadamente aos contactos entre entidades públicas e empresas durante consultas preliminares ao mercado, iniciativas espontâneas dos operadores e testes gratuitos ou temporários de sistemas e tecnologias de informação. O MENAC exige que estas interações sejam documentadas, que os intervenientes sejam identificados e que sejam prevenidos eventuais conflitos de interesses.

O objetivo é impedir que uma empresa consiga influenciar antecipadamente a definição da necessidade pública, as especificações técnicas ou a solução que será posteriormente contratada. O documento determina que as entidades adotem medidas para garantir “a igualdade de acesso à informação relevante” e evitar “vantagens concorrenciais indevidas”.

O alerta é particularmente relevante no caso das iniciativas espontâneas apresentadas por empresas à Administração Pública. O MENAC recomenda que sejam ponderados os riscos de influência do operador económico na definição do contrato e que a utilização dos estudos apresentados não comprometa “a independência da entidade adjudicante na preparação do procedimento subsequente”, nem confira ao autor “uma vantagem concorrencial indevida”.

Fiscalização não pode acabar na adjudicação

O organismo considera ainda que os mecanismos de controlo não podem ficar limitados à escolha do fornecedor. Devem abranger a execução dos contratos, incluindo a atuação dos gestores, as modificações contratuais, a subcontratação e a cessão da posição contratual. A recomendação pede que sejam acompanhadas “outras alterações suscetíveis de modificar o perfil de risco inicialmente identificado”.

Também a integridade dos operadores económicos deve ser objeto de maior escrutínio. O MENAC recomenda o reforço dos controlos sobre impedimentos, relações entre empresas e informação relativa aos beneficiários efetivos. Quando sejam invocadas medidas de relevação de impedimentos, as decisões das entidades públicas devem ser devidamente fundamentadas e documentadas.

A utilização de sistemas digitais e de inteligência artificial na preparação, formação ou execução dos contratos públicos entra igualmente no radar do organismo. O MENAC entende que os riscos associados a estas tecnologias devem ser considerados nas avaliações de risco e nos mecanismos de controlo interno. Entre os requisitos que considera necessário acautelar estão a “transparência, explicabilidade, supervisão humana, rastreabilidade, segurança, proteção da informação”, além da gestão de eventuais conflitos de interesses relacionados com fornecedores ou soluções tecnológicas.

Planos de prevenção da corrupção têm de ser atualizados

A recomendação dirige-se ainda às entidades abrangidas pelo Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), às quais pede que reavaliem os riscos associados à contratação pública e, sempre que se justifique, atualizem os respetivos Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR). O MENAC considera que os planos existentes têm de refletir as alterações introduzidas pelo novo CCP.

Entre os riscos que devem ser expressamente ponderados estão o recurso a procedimentos menos concorrenciais, como o ajuste direto, a consulta prévia e a consulta prévia especial, a concentração de adjudicações, o fracionamento artificial da despesa, a repetição de contratos com os mesmos operadores e as alterações introduzidas durante a execução.

O organismo pede também que seja assegurada a articulação entre as obrigações previstas no RGPC e as exigências do CCP relativas à apresentação de planos de prevenção da corrupção pelos adjudicatários, designadamente nos contratos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

Aos órgãos de fiscalização, controlo e inspeção, o MENAC recomenda que verifiquem não apenas a existência dos mecanismos de prevenção, mas também a sua aplicação e eficácia. Já aos decisores políticos deixa o pedido de uma avaliação legislativa posterior das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2026, tendo em conta os objetivos do diploma, os riscos entretanto identificados, a evolução das regras europeias e as necessidades das entidades públicas com menor capacidade técnica.