Meta adia novos termos comerciais por tempo indeterminado

A entrada em vigor dos novos termos comerciais da Meta estava prevista para 30 de outubro. As críticas dos editores levaram a empresa a adiar a sua implementação.

A Meta adiou por tempo indeterminado a entrada em vigor dos seus novos termos comerciais, avança o Nieman Lab. Os novos termos têm estado sob contestação por abrirem a porta ao scraping de sites, inclusive os noticiosos, e a sua potencial utilização para o treino de inteligência artificial (IA).

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Com previsão inicial para 30 de outubro, as críticas dos editores levaram a tecnológica a adiar a data de entrada em vigor para 20 de novembro. Agora, a Meta afirma que está a “pausar as alterações” enquanto continua “a dialogar com as partes interessadas e a tomar o tempo necessário para fazer isto bem”, aponta em declarações ao Nieman Lab.

Na quinta-feira, a tecnológica desativou a ligação para a pré-visualização dos termos propostos. Além disso, publicou uma atualização no Centro de Ajuda para Negócios. “Partilhámos recentemente que estávamos a atualizar os Termos de Comércio da Meta, os Termos do Catálogo de Produtos, os Termos de Publicidade Autosserviço e os Termos da IA Generativa relativos a Conteúdos Criativos do Anúncio. Estas atualizações estão agora suspensas e não vão entrar em vigor a 20 de novembro de 2026″, pode ler-se.

“Vamos continuar a consultar as partes interessadas e fornecer uma atualização quando tivermos mais a partilhar. Entretanto, os nossos termos existentes permanecem em vigor”, acrescenta o aviso. Na semana passada, a Meta havia admitido adiar a sua aplicação, mediante o processo de “auscultação completa” que vai promover junto do setor dos media.

Os novos termos comerciais da Meta abrangiam quem usa as plataformas para fins empresariais ou comerciais: gerir páginas e grupos, publicar anúncios, enviar mensagens de marketing ou recorrer a ferramentas como o Meta Business Suite. Ao continuarem a usar estas contas, os titulares autorizam a Meta a “aceder, armazenar em cache, analisar, recolher, recuperar ou indexar os domínios, páginas web ou URL (e quaisquer conteúdos disponíveis através dos mesmos)” associados aos seus produtos ou serviços.

Na primeira versão dos termos, revelada pelo Nieman Lab a 15 de outubro, a Meta reservava-se o direito de usar esses conteúdos para “fornecer, desenvolver, melhorar, realizar investigação, treinar e manter a integridade” dos seus produtos.

No dia 16 de outubro, a Meta reviu os termos. A palavra “treinar” desapareceu e a redação do uso dos conteúdos recolhidos passou a “fornecer, desenvolver, melhorar, investigar e manter produtos de publicidade e empresariais” e a “manter a integridade e a segurança” dos produtos da Meta.