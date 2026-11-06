Metade dos jovens pondera emigrar. Salário e carreira pesam na decisão

Emigrar é uma possibilidade para mais de metade dos jovens, mas entre ponderar a saída e preparar as malas há espaço para as empresas tentarem reter estes talentos. Segundo o estudo da Netsonda para a Eurofirms, 51,4% dos jovens dos 18 aos 29 anos já pensaram seriamente em emigrar. Contudo, destes, apenas cerca de 10% têm planos concretos para fazê-lo. Os dados, recolhidos durante o mês de julho junto de 600 jovens, foram divulgados na conferência O Factor Z no Trabalho que decorreu no Estúdio do ECO e mostram que as condições económicas têm um peso determinante na vontade de procurar oportunidades fora de Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Esta janela de retenção, ou seja, os cerca de 10% que tem planos concretos para sair, deve ser aproveitada pelas empresas”, defendeu João Francisco. Para o National Leader InCompany da Eurofirms Portugal, que apresentou os resultados do estudo, conhecer os motivos da saída é essencial para construir propostas capazes de convencer os jovens a ficar.

Os salários mais altos lideram as razões associadas à emigração, com 66,9%, logo seguidos da qualidade de vida, referida por 42,9% dos inquiridos, e o custo da habitação, com 18,1% das respostas. Já a procura de experiência internacional surge com 12,2%, enquanto a falta de oportunidades na área de formação é apontada por 9%.

Os resultados colocam o rendimento e as condições de vida no centro do problema, quando o tema é a retenção de talento. A solução, do lado das empresas, pode estar na oferta de perspetivas de crescimento que os jovens consigam compreender. “Para esta geração, uma promessa genérica vale menos do que um percurso que seja compreensível”, afirmou João Francisco.

Lisboa com mais planos de saída do que o Porto

De acordo com o estudo, a vontade de emigrar assume contornos diferentes consoante a região do país. Na Grande Lisboa, por exemplo, os planos concretos de emigração são o triplo dos registados no Porto, onde a motivação para sair do país fica cerca de 20 pontos percentuais abaixo da média nacional. Habitação e a qualidade de vida estão entre os maiores problemas apontados pelos jovens relativamente a viver na Grande Lisboa, fatores referidos por 21,6% e 47,3% dos inquiridos, respetivamente.

Também o Litoral Centro se destaca pela predisposição para sair, com o estudo a apresentar um indicador de planos para emigrar de 64,5%, que, na sua intervenção, João Francisco descreveu como a proporção de jovens que pensam em deixar o país.

Já no Interior Norte e no Sul, o movimento considerado é interno. Ou seja, 25,2% ponderam sair da sua região, o que significa que a procura de oportunidades pode traduzir-se numa mudança dentro de Portugal, um indicador que coloca às regiões o desafio de conseguir fixar os seus jovens.

A competição pelo talento já não acontece apenas entre empresas. Ela acontece entre cidades, entre regiões, entre países João Francisco National Leader InCompany da Eurofirms Portugal

As diferenças territoriais mostram que a capacidade de atrair e reter pessoas depende das oportunidades de cada local e das condições para construir uma vida. “A competição pelo talento já não acontece apenas entre empresas. Ela acontece entre cidades, entre regiões, e até entre países”, resumiu João Francisco.

Perante este cenário, o responsável defendeu propostas ajustadas às expectativas dos jovens e coerência entre o que é apresentado no recrutamento e a experiência dentro das organizações. “Se queremos reter jovens, precisamos de uma proposta de valor que vá além da oferta de emprego”, afirmou.

Compreender antes de decidir

A necessidade de conhecer estas realidades já tinha sido referida durante a sessão de abertura da conferência. Lucília Queirós, Portugal National Leader da Eurofirms, explicou que o estudo nasceu da vontade de confrontar perceções com informação, porque, defendeu, “as decisões têm de ser tomadas com base em dados reais”. “Uma boa contratação vale mais do que abrir uma vaga”, afirmou ainda, destacando a importância de reter e desenvolver as pessoas.

Sobre a integração de diferentes gerações nas empresas, Diogo Agostinho não tem dúvidas de que escutar é a melhor forma de compreensão entre pessoas com idades e experiências muito distintas. “Não é segundo o nosso olhar que devemos compreender as gerações, é ouvindo”, disse no arranque da conferência o Chief Operating Officer (COO) do ECO, que defendeu igualmente que o debate sobre os jovens deve começar por lhes dar voz.