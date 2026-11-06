Milhares de agricultores apelam à aceleração da transformação tecnológica do setor agrícola na Expo AgriTech 2026

Esta segunda jornada acolheu também o Fórum das Regiões Agrícolas Inovadoras, uma cimeira de altos responsáveis regionais que colocou em cima da mesa os avanços que estão a ser implementados nos seus territórios para alcançar uma atividade agrícola mais sustentável, rentável e mais atrativa para os jovens.

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O ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação, Luis Planas, encerrou o fórum destacando o papel «essencial» das administrações públicas e do setor privado para impulsionar a modernização do setor. Além disso, considerou «muito interessante» a aplicação do modelo da PAC em matéria de inovação e salientou que a Espanha é um dos países que mais tem aproveitado os fundos da Política Agrícola Comum destinados a impulsionar a inovação e a agricultura de precisão.

Olhando para o futuro, Planas identificou três grandes desafios para o setor: «Alimentar uma população mundial cada vez maior; fazer face às alterações climáticas e às suas consequências na produção, incluindo o surgimento de novas pragas e doenças; e aumentar a rentabilidade das nossas exportações». Segundo salientou, todos estes desafios têm um denominador comum, «a inovação e o conhecimento», pelo que defendeu a liderança de Espanha em matéria de inovação e cooperação, bem como o papel essencial do modelo cooperativo para garantir que os avanços cheguem também às pequenas e médias empresas.

ÁGUA E SOLO

A sustentabilidade e a utilização eficiente dos recursos naturais também estiveram no centro de parte do debate do Congresso AgriTech 4.0, que nesta edição contou com 285 oradores. Face à elevada concorrência pelos recursos hídricos, os especialistas abordaram a necessidade de melhorar o planeamento, impulsionar as infraestruturas e tirar partido das tecnologias para garantir o abastecimento de água face às crescentes exigências dos diferentes setores económicos.

Andrés Góngora, secretário-geral da COAG, defendeu que «o agricultor realiza um processo de transformação, da água em alimento; por isso, não creio que o debate se centre em quem a utiliza mais, mas sim em quem tem a capacidade de utilizar melhor o recurso». Por seu lado, Juan Carlos Gázquez, diretor adjunto da Cajamar Innova na Fundação Cajamar, salientou que «a concorrência pelas terras e pela água é cada vez maior e a disponibilidade cada vez menor, pelo que é necessário aumentar a produtividade no domínio hídrico». Além disso, Álvaro López, responsável pela Coordenação Provincial de Águas da Junta da Andaluzia, sublinhou que «é necessário procurar o equilíbrio na atribuição dos recursos para fazer avançar a economia».

Da mesma forma, foram também colocados em cima da mesa os desafios em matéria de sustentabilidade das culturas, especialmente da oliveira, com destaque para a conservação do solo, a biodiversidade e a diferenciação do produto. Ángel Angulo, gerente da SAT 1941 Santa Teresa (Aceites1881), afirmou que «não é mais rentável quem mais produz, mas sim quem consegue que, daqui a 30, 50 ou 100 anos, ainda se possa viver da oliveira».

Da mesma forma, Antonio José Manzaneda, professor catedrático de Ecologia da Universidade de Jaén (UJA), salientou a importância de preservar as explorações agrícolas para as próximas gerações, alertando que «temos de cuidar deste legado, especialmente do solo», referindo-se, neste contexto, à erosão do solo, à perda de biodiversidade e à gestão da água. No que diz respeito à diferenciação do azeite, José Antonio Peche, diretor da Finca Hualdo, salientou que «hoje em dia, o consumidor está muito bem informado e, por isso, é muito mais importante poder comprovar tudo o que afirmamos sobre o nosso azeite».

A Expo AgriTech 2026 sublinhou que, enquanto a maior feira tecnológica dedicada ao setor agrícola, se consolida nesta terceira edição em Málaga como o ponto de encontro do ecossistema agrícola. Ao longo de dois dias, 228 empresas expositoras apresentaram 634 inovações em maquinaria de última geração, sistemas de rega, automatização e robótica agrícola, inteligência artificial e ferramentas digitais destinadas a aumentar a rentabilidade e a eficiência das suas explorações.

Assim, a feira apresentou soluções para a transformação e modernização do setor agrícola, desde tratores e maquinaria agrícola avançada de última geração até drones profissionais para a aplicação de tratamentos, sementeira e monitorização das culturas, bem como robôs de pulverização autónoma e sistemas inteligentes que adaptam as aplicações ao volume de vegetação. Além disso, foram também apresentadas soluções para a gestão eficiente da água, com tecnologias de teledeteção para detetar o stress hídrico, ferramentas de inteligência artificial que otimizam a rega em função das necessidades da cultura e do preço da eletricidade, bombas de alto rendimento e nanobolhas para melhorar a qualidade da água.

A estas propostas juntaram-se ferramentas de inteligência artificial para digitalizar as tarefas agrícolas e centralizar a gestão das explorações, sistemas biotecnológicos para produzir microrganismos benéficos diretamente no campo, soluções para analisar a saúde biológica do solo e medir o carbono armazenado, bem como formulações científicas para melhorar o rendimento das culturas e tecnologias de climatização e secagem para estufas.