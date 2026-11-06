Segurança Social

Ministra insiste em pacto de regime para Segurança Social, mas lembra que PS “não governa há dois anos e meio”

  • Matilde Malva Sabino
  • 10:49

Ministra do Trabalho considera que todos os diagnósticos relativos aos problemas na Segurança Social e propostas técnicas de resolução são bem-vindos, mas que a última palavra será do Governo.

A possibilidade de um pacto de regime para reformar a Segurança Social continua em cima da mesa para a ministra do Trabalho, Solidariedade, mas Maria do Rosário Palma Ramalho avisa que não vai ceder às exigências do Partido Socialista (PS).

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Numa audição parlamentar esta manhã, no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, a governante sublinhou que o “Governo dialoga à direita e à esquerda, conforme políticas e conformes partidos abrem portas a este diálogo”. 

Questionada por Miguel Cabrita, deputado do PS, sobre se “subscreve os resultados do relatório” resultante do grupo de trabalho para a sustentabilidade da Segurança Social, coordenado pelo economista Jorge Bravo, a governante afirmou que o Executivo tem “legitimidade” para encomendar os relatórios a quem quiser e que apenas procurava “diagnósticos e propostas técnicas”.

Maria do Rosário Palma Ramalho lembrou que o Governo pode “não estar de acordo com todas as soluções”, mas que o objetivo é “chegar a um entendimento quanto ao diagnóstico”. 

Em resposta ao deputado, criticou ainda o seu discurso, acusando o partido de apenas querer chegar a consensos quando todas as propostas do PS são aceites. Deixou, por isso, o recado: “o PS não está a governar há dois anos e meio“.

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