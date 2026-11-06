Murtra coloca a Telefónica entre as 10 empresas digitais mais bem classificadas do mundo na avaliação climática da UIT e da WBA

A Telefónica ficou entre as 10 empresas digitais com melhor pontuação no relatório «Greening Digital Companies 2026», elaborado pela União Internacional das Telecomunicações (UIT) e pela World Benchmarking Alliance (WBA).

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A empresa presidida por Marc Murtra obteve uma pontuação de 8,55 em 9, o que equivale a 95%, situando-se entre as empresas mais bem classificadas numa avaliação que analisa o desempenho climático de 200 empresas digitais globais pertencentes a diferentes subsetores das TIC, entre os quais as telecomunicações, os serviços de TI e software e a eletrónica.

Este reconhecimento reveste-se de especial importância devido à diversidade das empresas avaliadas, entre as quais se contam algumas das principais empresas tecnológicas e digitais do mundo, e reafirma o objetivo da Telefónica de se tornar a melhor via de acesso dos cidadãos, das empresas e das administrações às tecnologias digitais. Em consonância com esta visão, a empresa promove uma transformação digital cada vez mais eficiente e sustentável, capaz de gerar valor para a sociedade, ao mesmo tempo que contribui para a redução do impacto ambiental.

A edição de 2026 do relatório revela uma evolução na forma como as empresas abordam a ação climática. A publicação destaca a importância crescente de avançar da mera contabilização das emissões para estratégias de transição mais abrangentes, centradas na redução efetiva das emissões, na gestão das emissões de âmbito 3, na promoção das energias renováveis e no desenvolvimento de planos de transição climática apoiados por objetivos cientificamente validados.

Entre as tendências identificadas pelo relatório, destacam-se o peso crescente das emissões da cadeia de valor na avaliação dos compromissos climáticos das empresas, a evolução das estratégias de aprovisionamento de energia renovável e a necessidade de dispor de planos de transição climática credíveis e mensuráveis. Além disso, a publicação analisa o impacto do crescimento da inteligência artificial e das infraestruturas digitais na procura de energia do setor.

Neste contexto, o relatório refere que a Telefónica possui objetivos de redução de emissões validados pela iniciativa Science Based Targets (SBTi). A avaliação climática da UIT e da WBA estrutura-se em torno de três dimensões: objetivos, qualidade dos dados e desempenho. A Telefónica obtém a pontuação máxima possível nas secções de objetivos e dados, alcançando uma classificação global de 8,55 pontos em 9.

O estudo também sublinha a importância da transparência na divulgação de informação climática, a evolução das estratégias de abastecimento de energia renovável e a integração das emissões da cadeia de valor na avaliação do desempenho ambiental das empresas digitais.