Musk vai abandonar produção do Cybertruck em 2027 após anos de vendas fracas

Após vários anos com vendas desapontantes, Elon Musk está pronto para reconhecer o fracasso do Cybertruck, o seu modelo de pickup futurista. A Tesla vai reduzir gradualmente a produção desta espécie de SUV que não convenceu os norte-americanos, para deixar de produzir definitivamente em meados do próximo ano, adiantou o bilionário.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Apresentada em novembro de 2019, o modelo de pick up foi inspirado no “The Spy Who Loved Me”, filme do famoso agente secreto fictício do serviço de espionagem britânico MI-6, mas nunca convenceu. O abandono deste modelo foi avançado por Musk numa publicação na rede social X, com o empresário a adiantar que o fim da produção permitirá à Tesla fabricar mais unidades do Cybercab, um táxi autónomo que se tornou central na estratégia da fabricante automóvel para os veículos sem condutor, mas cuja viabilidade comercial ainda não foi demonstrada.

Elon Musk apostou muito neste modelo e chegou mesmo a avançar que, ainda antes do lançamento, tinha encomendas de um milhão de unidades. Mais tarde, apontou para uma previsão de vendas de 250 mil por ano mas, no primeiro ano completo de comercialização, em 2024, vendeu apenas 40 mil unidades.

De acordo com a plataforma de dados automóveis Kelley Blue Book, citada pela Reuters, a empresa vendeu apenas 20.237 unidades deste modelo nos Estados Unidos durante o ano passado, menos 48% do que as unidades vendidas em 2024.

Segundo a agência, não é ainda claro se a produção do Cybertruck será transferida para outra unidade ou se será totalmente descontinuada. Contudo, a fábrica da Tesla em Austin é a única unidade conhecida da empresa equipada para fabricar os componentes especializados necessários a este modelo.

Em resposta a um utilizador da rede X, Musk classificou o Cybertruck como “o melhor veículo que a Tesla alguma vez produziu” e o fim da sua produção como “o fim de uma era”.

A Tesla tem vindo a deslocar o seu foco para a robótica e a condução autónoma, numa transição que, segundo os analistas, está a acontecer à custa do negócio dos veículos elétricos que a empresa ajudou a desenvolver, numa altura em que os concorrentes chineses estão a ganhar terreno.

O anúncio surge no final de uma semana difícil para Musk, que investiu quase 500 milhões de dólares nas intercalares, com a esmagadora maioria dos candidatos republicanos que apoiou nas intercalares a perderem as respetivas eleições.

As empresas de Musk preparam-se para fechar a semana com uma perda de capitalização conjunta de 180 mil milhões de dólares.