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New York Times em negociações para comprar rede social de cinema Letterboxd

 + M,

A compra do Letterboxd juntar-se-ia a outras aquisições feitas pela New York Times Company nos últimos anos, como o The Athletic, o Wirecutter e o Wordle.

A New York Times Company entrou em negociações exclusivas para adquirir o Letterboxd, rede social de cinema, por um valor que ronda os 330 milhões de dólares (cerca de 294 milhões de euros). A notícia foi avançada pelo próprio New York Times, que cita duas fontes que falaram sob anonimato.

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O Letterboxd, muito popular junto da geração Z, juntar-se-ia ao site desportivo The Athletic, ao serviço de análise de produtos Wirecutter e ao jogo Wordle, numa estratégia da empresa para crescer para lá da atividade noticiosa.

Segundo o jornal, a compra poderia ajudar a New York Times Company, que ganhou 420 mil assinantes exclusivamente digitais no terceiro trimestre e soma cerca de 13,8 milhões de assinantes, a atingir a meta de 15 milhões até ao fim de 2027.

O valor em cima da mesa equivale a mais de 20 vezes os lucros previstos para o Letterboxd em 2026, cerca de 15 milhões de dólares. O jornal sublinha que ainda não há acordo e que as negociações podem fracassar.

A empresa-mãe do Letterboxd tem trabalhado numa venda e os estúdios de cinema A24 e Sony mostraram-se atraídos pela base de cerca de 30 milhões de utilizadores. A A24, também popular junto da geração Z, terá prometido aos fundadores independência e manter o modelo de negócio, mas terá ficado para trás à medida que o preço subia.

Segundo o NYT, a New York Times Company integraria a sua tecnologia publicitária nos sistemas do Letterboxd, que deverá continuar a funcionar como site autónomo no futuro próximo.

A New York Times Company recusou comentar e o Letterboxd não respondeu a um pedido de comentário.

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