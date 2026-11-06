Nicolau Santos e Hugo Figueiredo. Está escolhida a nova administração da RTP

A atual gestão, escolhida em 2021 e reconduzida em 2023, foi novamente selecionada para liderar a RTP, numa decisão do Conselho Geral Independente que não foi unânime, apurou o ECO.

Terminou o impasse. Nicolau Santos e Hugo Figueiredo serão os novos administradores da RTP. A decisão foi tomada esta sexta-feira, tendo então o Conselho Geral Independente (GCI) optado por uma solução de continuidade, numa decisão que, segundo apurou o ECO, não foi unânime entre os seis membros daquele órgão.

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“O Conselho Geral Independente da RTP (CGI), reunido aos 6 de novembro de 2026 para apreciar e avaliar as candidaturas a presidente e vogal não financeiro da RTP, de acordo com o procedimento previsto no convite à manifestação de interesse divulgado em 10 de julho de 2026, deliberou escolher a candidatura composta, respetivamente, por Nicolau Fernando Ramos dos Santos e Hugo Graça Figueiredo“, lê-se no comunicado daquele órgão, sem explicitar o sentido de voto de cada um dos membros do conselho.

A disputa foi travada entre a dupla escolhida em 2021 e reconduzida em 2023, que se apresentou novamente a concurso, e três outros concorrentes, e acaba por surpreender, tendo em conta os resultados da auditoria da IGF à gestão da empresa e os termos em que o CGI apresentou os objetivos para um novo mandato, assente especialmente na ideia de que teria de haver uma mudança na estratégia da televisão e rádio públicas.

Vindo da área da comunicação, surgiu Francisco Teixeira, há precisamente dois anos country manager do grupo WPP em Portugal, acompanhado na corrida por Gustavo dos Santos Lima, desde julho director of ecosystem and subscriptions marketing da Google Europa, Médio Oriente e África.

Da RTP surgiu a candidatura de Luís Castro, apresentador do programa Sociedade Civil e “jornalista com carteira suspensa”, como o próprio de se apresenta no LinkedIn. O ex jornalista, que chegou a ser subdiretor de informação, apresentou-se acompanhado de Luísa Ribeiro, que ocupou o cargo de administradora financeira da RTP entre 2021 e 2024.

O outro nome foi o do antigo presidente executivo da Nos Lusomundo Cinemas, da Nos Lusomundo Audiovisuais e da Dreamia, Pedro Mota Carmo, que repetiu a candidatura de 2021. Concorreu em conjunto com Paulo Campos Costa, desde 2022 presidente da Fundação Luso Brasileira. Função que assumiu após cerca de 20 anos em cargos executivos na EDP, grupo onde foi diretor global de marca, marketing e comunicação e administrador no Brasil e em Espanha.

A escolha resultou do processo de seleção aberto pelo CGI em julho, que estabeleceu dois procedimentos distintos, um para a escolha do presidente e de um vogal não financeiro, avaliados de forma articulada e conjunta, e outro para a seleção do vogal responsável pela área financeira. Neste último caso, a indigitação está sujeita a parecer prévio e vinculativo do Ministério das Finanças.

O processo contou com a assessoria técnica da consultora Boyden Portugal, que ficou responsável pelo apoio à avaliação dos perfis e das candidaturas. Feito o relatório, as quatro duplas foram esta semana, na segunda e terça-feira, ouvidas pelo CGI.

A nova administração terá pela frente o desafio de assegurar a sustentabilidade financeira da RTP e responder às transformações do setor dos media, num contexto de mudança dos hábitos de consumo, crescente concorrência das plataformas digitais e pressão sobre os modelos tradicionais de distribuição de conteúdos.

Entre as prioridades identificadas pelo CGI para o novo mandato estão a realização de uma auditoria estratégica no início de funções, a definição de um projeto estratégico e de um plano de desenvolvimento para o triénio, assim como o reforço da comunicação interna e do envolvimento dos trabalhadores.