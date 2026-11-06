Novartis promove, em colaboração com cinco sociedades científicas, um projeto destinado a melhorar os cuidados prestados aos doentes cardiovasculares

A Novartis apresentou esta quinta-feira o «neXum», uma iniciativa desenvolvida em colaboração com cinco sociedades científicas e diversos intervenientes do sistema de saúde, com o objetivo de melhorar o percurso clínico e a qualidade de vida das pessoas com doença cardiovascular aterosclerótica (DCA) e hipercolesterolemia familiar (HF).

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O projeto conta já com a participação de mais de 65 hospitais de todas as comunidades autónomas e articula-se em torno de três prioridades: identificar os doentes, reforçar a continuidade dos cuidados e promover a adesão aos tratamentos.

A iniciativa conta com o apoio científico da Sociedade Espanhola de Cardiologia (SEC), da Sociedade Espanhola de Arteriosclerose (SEA), da Sociedade Espanhola de Gestores de Saúde (Sedisa), da Sociedade Espanhola de Medicina Laboratorial (Semedlab) e da Sociedade Espanhola de Qualidade dos Cuidados de Saúde (SECA).

O projeto surge num contexto em que as doenças cardiovasculares continuam a ser uma das principais causas de morte em Espanha, com mais de 113 000 óbitos por ano. A doença cardiovascular aterosclerótica está na origem da maioria destes casos e o colesterol LDL desempenha um papel causal fundamental no seu desenvolvimento.

De acordo com os dados do estudo «Reality» recolhidos pela iniciativa, 86% dos doentes com um diagnóstico recente de ECVA não atingem o objetivo de colesterol LDL inferior a 70 miligramas por decilitro recomendado pelas diretrizes europeias. Entre aqueles que já sofreram um evento cardiovascular, apenas 3% conseguem manter os níveis abaixo dos 55 miligramas por decilitro, «a meta indicada para doentes de risco muito elevado».

A responsável pela Unidade de Reabilitação Cardíaca do Hospital Universitário La Paz, em Madrid, e presidente eleita da SEC, a cardiologista Almudena Castro, salientou que um dos principais desafios «surge após a alta hospitalar». Neste sentido, destacou o papel das unidades de reabilitação cardíaca como «elo de ligação entre a fase aguda e o acompanhamento a longo prazo», embora tenha alertado que, em Espanha, «ainda faltam unidades e apenas uma minoria dos doentes que delas necessitam tem acesso às mesmas».

Por seu lado, o presidente da SEA, José López Miranda, sublinhou a importância de identificar precocemente as pessoas com doença cardiovascular, melhorar a assistência e garantir um acompanhamento eficaz que favoreça a adesão terapêutica.

IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

Entre as funcionalidades do «neXum» contam-se ferramentas para facilitar o registo e o acompanhamento de parâmetros como o colesterol LDL e sistemas de alertas que ajudam os profissionais de saúde a identificar doentes que possam necessitar de um exame de acompanhamento. Inclui também protocolos de acompanhamento, percursos de cuidados de saúde e soluções digitais para melhorar a coordenação após um evento vascular.

A presidente da Semedlab, Pastora Rodríguez, destacou o papel dos laboratórios nestes processos, devido à sua capacidade de gerir dados e de contribuir para identificar as pessoas que podem beneficiar de cuidados precoces.

A iniciativa inclui ainda projetos para monitorizar a evolução dos doentes, controlar os seus fatores de risco e identificar possíveis interrupções nos tratamentos. A estas medidas juntam-se ações de educação, informação e acompanhamento em colaboração com associações de doentes, com o objetivo de melhorar o conhecimento sobre a doença e promover uma participação mais ativa nos cuidados de saúde cardiovascular.

O presidente da SECA, Víctor Reyes, valorizou a contribuição do projeto para uns cuidados cardiovasculares mais coordenados, homogéneos e eficientes. Da mesma forma, o presidente da Sedisa, José Soto, salientou que o «neXum» permite partilhar experiências que já funcionam em determinados centros, para facilitar a sua eventual aplicação noutros.

A diretora da área Cardio-Renal-Metabólica da Novartis Espanha, Joanna Conway, explicou que a iniciativa visa «estabelecer um quadro de colaboração» com o ecossistema de saúde que possa evoluir e incorporar novas ações de acordo com as necessidades identificadas, com o objetivo de «melhorar o percurso dos doentes e os resultados em termos de saúde».