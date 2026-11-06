O dia em que a inteligência artificial fez tremer as bolsas

⚡ ECO Fast Wall Street sofreu uma queda acentuada na quinta-feira, com mais de 2 biliões de dólares a evaporarem-se em menos de uma hora de negociação.

Os resultados das eleições intercalares provocaram incertezas no setor tecnológico, com os semicondutores a liderarem as perdas, refletindo a fragilidade do mercado.

As reações dos investidores indicam um possível prolongamento da correção, com opiniões divergentes sobre a recuperação do mercado e o impacto das taxas de juros.

Na quarta-feira, Wall Street tinha fechado com a melhor sessão em três meses, numa primeira leitura benigna da vitória dos democratas nas eleições intercalares. Mas 24 horas depois tudo mudou: bastaram 50 minutos de negociação para que mais de dois biliões de dólares se evaporassem do mercado acionista dos EUA, numa onda de vendas que começou nos fabricantes de chips e acabou por arrastar tudo o resto.

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No fecho, o tecnológico Nasdaq caiu 5,5% para os 24.315 pontos, o S&P 500 perdeu 4,4% para os 7.353,73 e o Dow Jones recuou 3,4% para 1.833 pontos, no pior dia para os três índices desde o choque tarifário do “Liberation Day”, em abril do ano passado.

Só às empresas do S&P 500 foram apagados cerca de três biliões de dólares de capitalização bolsista, e o Nasdaq entrou em correção, com uma queda de quase 12% face ao recorde de 6 de outubro.

Quando um grupo de ações está fortemente detido, avaliado para a perfeição e é crítico para a tese do bull market, não há grande margem para erro se os fundamentais parecem ameaçados. Steve Sosnick Estratega-chefe da Interactive Brokers

A pressionar o comportamento de Wall Street na quinta-feira estiveram os resultados das urnas, com os democratas a passarem a controlar as duas câmaras do Congresso e conquistaram governos estaduais decisivos, entre eles o do Texas, onde a governadora eleita Gina Hinojosa fez campanha com a promessa de parar novos centros de dados “até termos medidas para proteger os texanos”.

Para os investidores, isso significa licenciamentos mais lentos, mais oposição local por causa da pressão sobre as redes elétricas e a água, e menos procura pelos semicondutores, servidores e energia que alimentaram a subida das bolsas no último ano.

O UBS estima que cerca de 30% da capacidade de centros de dados prevista para 2028 nos EUA pode ficar em risco com pausas na construção.

Contudo, as eleições não explicam tudo. O terreno já estava frágil antes: a sessão de quinta-feira foi a quinta queda de mais de 500 pontos do Nasdaq desde meados de outubro, num mercado que há semanas discute se os milhares de milhões investidos em inteligência artificial terão retorno, com juros mais altos a encarecer o financiamento das empresas mais pequenas do setor.

“Quando um grupo de ações está fortemente detido, avaliado para a perfeição e é crítico para a tese do bull market, não há grande margem para erro se os fundamentais parecem ameaçados”, resumiu Steve Sosnick, estratega-chefe da Interactive Brokers. Joe Maher, da Capital Economics, acrescenta que o choque das intercalares “reforça a sensação de que o boom está nas últimas jogadas”.

Do Nasdaq a Seul, a aposta na IA desfaz-se em 24 horas

Os semicondutores foram o epicentro da sangria que se viveu na quinta-feira em Wall Street. O índice de Filadélfia do setor caiu 12%, para o nível mais baixo em mais de seis meses, na segunda maior queda de sempre.

A Nvidia perdeu 9% e mais de 440 mil milhões de dólares de valor numa só sessão, o suficiente para passar a negativa em 2026. A AMD e a Micron tombaram 17%, e a Intel derrapou mais de 10%.

As chamadas neoclouds, que alugam capacidade de computação e dependem de dívida para crescer, sofreram ainda mais: a CoreWeave caiu 10%, com o custo de segurar a sua dívida contra incumprimento a atingir um recorde, a Nebius recuou 15% e a IREN e a Applied Digital perderam mais de 14%, segundo dados da Refinitiv.

É cedo para dizer que os mercados tocaram no fundo [mas defende que, se o cenário económico não for afetado] será mais uma correção do que um bear market. Shane Oliver Economista-chefe da AMP

A GE Vernova, que fornece turbinas para alimentar centros de dados, cedeu 7,4%, a Tesla afundou 10,8% e a SpaceX 9,1%, com Elon Musk a ver a fortuna encolher mais de 40 mil milhões de dólares em poucas horas.

As “Sete Magníficas” perderam em conjunto mais de um bilião de dólares e os 11 setores do S&P 500 fecharam no vermelho, e nem refúgios defensivos como a Walmart escaparam. O dinheiro procurou abrigo nas Obrigações do Tesouro, e o índice de volatilidade VIX teve a maior subida desde dezembro de 2024.

No seguimento da tempestade em Wall Street, a Ásia acordou esta sexta-feira com o mesmo guião e uma dependência ainda maior do hardware da inteligência artificial.

Em Tóquio, o Nikkei 225 fechou a perder 6% para os 57.410,91 pontos, furou a barreira dos 60.000 e entrou em bear market , contabilizando uma queda de mais de 20% abaixo do máximo de junho, no pior dia desde abril de 2025. A Advantest caiu 12%, o SoftBank Group, investidor da OpenAI, perdeu 11%, a Kioxia 11% e a Tokyo Electron perto de 9%.

para os 57.410,91 pontos, furou a barreira dos 60.000 , contabilizando uma queda de mais de 20% abaixo do máximo de junho, no pior dia desde abril de 2025. A Advantest caiu 12%, o SoftBank Group, investidor da OpenAI, perdeu 11%, a Kioxia 11% e a Tokyo Electron perto de 9%. Em Seul, o Kospi abriu a cair 8,8%, deslizou abaixo dos 5.000 pontos pela primeira vez em nove meses e obrigou a Korea Exchange a suspender a negociação durante 20 minutos. Fechou a perder 6% com uma queda acumulada de 12% na semana. A SK Hynix caiu mais de 10% e a Samsung Electronics 7%. O índice sul-coreano, que no início do verão era o melhor do mundo, está agora cerca de 46% abaixo do recorde de 9.385,59 pontos fixado a 19 de junho.

e obrigou a Korea Exchange a suspender a negociação durante 20 minutos. Fechou a perder 6% com uma queda acumulada de 12% na semana. A SK Hynix caiu mais de 10% e a Samsung Electronics 7%. Taiwan completou o quadro negro, com o Taiex a recuar 4,5% e a TSMC a perder 4,7%. “O mercado de hoje tem a aparência de panic selling. Estamos no limiar de saber se o rally da IA caminha para o fim ou se é apenas uma pausa temporária”, disse Jumpei Tanaka, responsável pelo departamento de estratégia de investimento da Pictet Asset Management Japan, à Bloomberg.

Sobre o que se segue, as casas de investimento dividem-se. Shane Oliver, economista-chefe da AMP, admite que “é cedo para dizer que os mercados tocaram no fundo”, mas defende que, se o cenário económico não for afetado, “será mais uma correção do que um bear market“.

Keith Lerner, da Truist, fala numa “greve de compradores” na tecnologia e avisa que “o elástico pode esticar mais para baixo” antes de o mercado encontrar um chão. Na Interactive Brokers, Steve Sosnick considera difícil “um simples ressalto” depois de danos desta dimensão, enquanto Victoria Greene, da G Squared Private Wealth, vê um desconto para comprar, em especial nas fabricantes de memória.

Donald Trump atribuiu aos democratas “um dos piores dias da história” da bolsa. Os futuros do Nasdaq 100 subiam 1,6% ao início da manhã e os do S&P 500 cerca de 0,5%, com os investidores à espera do relatório de emprego de outubro, para o qual se antecipam 59 mil novos postos de trabalho e uma taxa de desemprego de 4,2%, e com o mercado de taxas a adiar para março a próxima subida de juros da Reserva Federal.