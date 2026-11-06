Partidos apresentam 2.847 propostas de alteração ao Orçamento. Novo máximo histórico

Os partidos entregaram 2.847 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), um novo máximo histórico, de acordo com a informação disponível no site da Assembleia da República às 21h30, prazo limite para a submissão dos documentos na plataforma. No ano passado, o número de medidas submetidas para a especialidade superou as 2.100.

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Segundo os dados disponíveis até à hora em que terminou o prazo para os partidos entregarem as iniciativas, o Chega apresentou 711 propostas, o PCP entregou 650, o Livre submeteu 504 e o BE avançou com 368. Segue-se o PS com 195, o JPP com 164, o PAN com 125, o PSD e CDS com 81 e a Iniciativa Liberal com 50.

Pouco antes do prazo terminar, durante a audição parlamentar no âmbito do OE2027, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, criticou o que considerou serem “partidos que apresentaram muitas propostas sem pensarem”, como se fosse “um concurso” sobre “quem entrega mais”.

PSD e CDS propõem alargar garantia pública à autoconstrução de habitação por jovens

O PSD e o CDS-PP, os dois partidos que suportam o Governo, propuseram um conjunto de 40 propostas de alteração ao OE2027, com um valor global de cerca de 60 milhões de euros, apresentadas em conferência de imprensa dos líderes parlamentares do PSD e do CDS-PP, Hugo Soares e Paulo Núncio, respetivamente, e do deputado social-democrata Hugo Carneiro.

Além de um aumento do financiamento das freguesias em 44 milhões de euros, a medida com valor mais significativo, os social-democratas e centristas apostam no alargamento da garantia pública para crédito de compra da primeira habitação para jovens até aos 35 anos também à autoconstrução por esses jovens, com as mesmas condições da medida atualmente em vigor. Paralelamente, propõem a suspensão da comissão de amortização antecipada dos créditos de taxa fixa durante o próximo ano e o alinhamento dos benefícios fiscais em IRC para arredamento habitacional com o aplicado ao IRS.

O PSD e o CDS querem que o OE2027 integre também uma alteração que permite a possibilidade de cobrança coerciva por danos relacionados com atos de vandalismo em património nacional, caso não exista pagamento atempado no final de 30 dias, assim como que fique inscrito no documento orçamental a garantia que o suplemento extraordinário aos pensionistas será novamente concedido no próximo ano, caso as “condições das finanças públicas” o permitirem e uma aposta em autonomia energética das freguesias com sistemas solares e baterias, através dos denominados “geradores verdes”.

PS quer suspender corte do IRC para compensar descida do ISP

O PS defende que a redução temporária do ISP, equivalente à descida do IVA dos combustíveis de 23% para 13%, propondo que o seu impacto orçamental seja compensado pela suspensão da descida do IRC em um ponto percentual em 2027, que custa cerca de 300 milhões de euros (e que a UTAO diz que chega aos 400 milhões). Os socialistas propõem também que seja posto um fim ao conceito de “renda moderada” de 2.300 euros para permitir financiar o IVA Zero no cabaz alimentar.

Estas são duas das 180 propostas de alteração que o PS está a propor e que, no seu conjunto, custam 480 milhões de euros, mas permitem ganhos de 500 milhões de euros, salvaguardando a margem orçamental de 0,1% que o Governo inscreveu na proposta, de acordo com os socialistas.

Na habitação, os socialistas voltam a insistir numa moratória de todos os contratos que caducam durante o próximo ano, numa garantia pública para o arrendamento, bem como a isenção de tributação em IRS das mais-valias resultantes da venda de segundas habitações por um valor até 300 mil euros e para metade da isenção para casas entre os 300 e os 500 mil euros, desde que os imóveis se destinem a habitação própria e permanente do comprador e estejam localizados em zonas de pressão urbanística. O partido quer também agravar o IMT sobre os não residentes, aumentar o IMI sobre os imóveis devolutos e assegurar que quem amortiza o seu crédito à habitação não paga uma comissão pelo reembolso antecipado. Atualmente, só quem tem taxa de juro variável não paga comissões na amortização do empréstimo da casa.

Entre outras medidas está ainda o congelamento das propinas do ensino superior, o alargamento do acesso às tarifas sociais de eletricidade e água para quem ganha até 8.640 euros, bem como manter e alargar o apoio às empresas eletrointensivas que o PS já tinha inscrito no anterior Orçamento do Estado, particularmente dos setores da cerâmica e do vidro.

Chega quer condicionar habitação municipal a período mínimo de residência

O Chega apresentou 600 propostas de alteração ao Orçamento, quer o congelamento da idade da reforma no próximo ano, um “cartão de refeição que vá acompanhando os preços da inflação em matéria de alimentação” e a descida do IVA dos combustíveis de 23% para 13% (medida não autorizada pela Comissão Europeia). O presidente do partido, André Ventura, não detalhou o custo total das propostas, mas afirmou que as medidas apenas dedicadas à habitação custam 227 milhões de euros. Nessa matéria, o partido quer que fique inscrito um condicionamento do acesso à habitação municipal financiada por programas nacionais a um período mínimo de residência legal em Portugal, mas também uma bolsa de habitação pública para famílias que se fixem no interior por motivos de colocação laboral.

Paralelamente, quer garantir que, em 2027, o Governo inicia o Programa Nacional de Habitação Pública para a fixação de profissionais essenciais, destinado a profissionais da saúde, do ensino, da segurança e da proteção civil e socorro, colocados em territórios com dificuldades comprovadas de recrutamento ou fixação. Entre as medidas do partido liderado por André Ventura estão também o aumento em 1,5% as pensões de valor até três vezes o IAS em vigor em 2027.

Quer ainda ver vertido no Orçamento a redução do número de autarcas, para evitar “encargos financeiros desproporcionais, permitindo uma redução dos encargos financeiros suportados pelas autarquias locais”. Desta forma, o partido liderado por André Ventura quer que os vereadores em Lisboa passem para catorze e no Porto para dez, bem como que os municípios com 100.000 ou mais eleitores tenham oito vereadores, os com mais de 500.00 e menos de 100.000 eleitores tenham seis, os com 10.000 e até 50.000 eleitores tenham cinco e os municípios com 10.000 ou menos eleitores tenham três.

IL quer cortar IRS em 1.600 milhões e voltar a permitir dedução dos juros do crédito à habitação

Entre as cerca de 50 propostas de alteração ao OE2027, a Iniciativa Liberal (IL) quer reduzir o IRS em cerca de 1.600 milhões de euros em 2027, desde que o Governo controle o crescimento da despesa corrente, e propõe uma descida das taxas dos primeiros seis escalões entre 1,4 e 2,3 pontos percentuais, mantendo inalteradas as taxas dos três escalões mais elevados. Os liberais defendem ainda a aplicação de uma taxa autónoma de 15% aos rendimentos de trabalho suplementar e a determinados rendimentos adicionais de trabalhadores independentes que acumulem atividade por conta própria com trabalho dependente.

No âmbito do IRS, a IL quer também descongelar e aumentar as deduções fiscais com despesas de habitação, permitindo voltar a deduzir os juros do crédito à habitação relativos a contratos celebrados até 31 de dezembro de 2026, em vez de manter a atual limitação aos empréstimos contratados até ao final de 2011. A dedução dos juros poderá atingir 400 euros, sendo majorada até 600 euros para os contribuintes com rendimentos mais baixos. A medida abrange empréstimos para aquisição, construção ou beneficiação de imóveis destinados a habitação própria e permanente, bem como a arrendamento habitacional. Os liberais propõem ainda aumentar a dedução das rendas pagas pelos inquilinos para 1.000 euros, com uma majoração até 1.500 euros para os contribuintes com menores rendimentos.

Para combater a crise da habitação, a IL propõe tornar permanente a redução da tributação dos rendimentos prediais, com cortes na taxa autónoma de IRS que podem chegar aos 25 pontos percentuais nos contratos de arrendamento com duração igual ou superior a 20 anos, eliminando a tributação autónoma nesses casos. Para os contratos entre três e dez anos, a redução será de 15 pontos percentuais, correspondente a uma taxa de 10%, enquanto nos contratos entre dez e 20 anos será de 20 pontos, ficando a taxa nos 5%.

Os liberais querem ainda isentar de IRS, durante cinco anos, os rendimentos prediais de imóveis que não tenham estado no mercado de arrendamento nos cinco anos anteriores. No arrendamento, propõem também acabar com o regime de congelamento das rendas dos contratos anteriores a 1990, substituindo a proteção dos inquilinos por apoios diretos do Estado às famílias economicamente mais vulneráveis.

Ainda na habitação, a IL propõe reformular o programa Porta 65, passando a calcular o apoio em função da taxa de esforço dos jovens e dos seus agregados familiares, e criar um programa único de apoio público ao arrendamento. Entre as restantes medidas fiscais estão a redução do ISP dos combustíveis, a eliminação do adicional ao IMI (AIMI), a revogação da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) e o fim das contribuições extraordinárias sobre a indústria farmacêutica e os fornecedores de dispositivos médicos do SNS.

À esquerda, oposição quer reforço do investimento público em habitação e ‘auto-voucher’

Entre as medidas apresentadas pelo Livre constam criação de um adicional temporário de 7,5% para imóveis com valor de sobre a transmissão onerosa de imóveis com valor igual ou superior a 1.150.853 euros, a implementação obrigatória da dação em cumprimento da dívida de crédito à habitação, permitindo a entrega do imóvel como forma de liquidação da dívida, sem a possibilidade de oposição por parte das instituições de crédito, bem como a criação do Balcão da Habitação e do Fundo para a Habitação Pública.

O partido propõe também que o Governo estude a criação de um crédito fiscal, aos aderentes ao Programa 3C – Casa, Conforto e Clima, de até 10% do valor referente à sua participação no programa despendido por projeto, bem como uma estratégia nacional para a criação de uma infraestrutura de fornecimento de combustíveis alternativos e o aumento estrutural suplementar do valor das pensões e complementar à atualização anual das pensões. Nos impostos, pretende também a introdução de um acréscimo de 200 euros na dedução à coleta para despesas com educação por cada membro adicional nos agregados familiares com mais de quatro pessoas.

O PCP apresentou mais de 500 propostas de alteração ao OE2027, com destaque para o reforço em 900 milhões de euros do investimento público em habitação, para financiar a construção, aquisição e reabilitação de casas, a regulação das rendas e o controlo dos preços dos bens alimentares essenciais, dos combustíveis e do gás de botija. Na fiscalidade, os comunistas querem aumentar a progressividade do IRS e do IRC, repondo a taxa geral deste último imposto nos 21%, e reduzir o IVA para 6% em todos os bens alimentares, na energia e nas telecomunicações.

O pacote inclui ainda aumentos salariais na Administração Pública para recuperar o poder de compra, a reposição das pensões de reformados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) que foram alvo de cortes, o reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, a valorização das carreiras dos profissionais de saúde e dos professores e a eliminação das propinas no ensino superior. Os comunistas propõem também a gratuitidade dos transportes públicos para maiores de 65 anos e a fixação dos passes mensais nos 20 euros, bem como o alargamento das redes públicas de creches e de lares.

Já o BE apresentou 30 propostas, incluindo a instituição de uma renda máxima nos novos contratos de arrendamento, um travão de 1% à atualização das rendas já no próximo ano, limite às cauções e um prazo de 30 dias úteis para regularizar rendas em atraso sem despejo. Outra das propostas do BE, intitulada “Travão Caixa”, sugere que a Caixa Geral de Depósitos (CGD), enquanto banco público, trave aumentos nas prestações do crédito à habitação: durante 12 meses, o banco não repercute nos créditos à habitação própria e permanente as subidas das taxas do Banco Central Europeu decididas em 2026.

O partido propõe o fim dos benefícios fiscais para fundos imobiliários e, em sentido oposto, um agravamento, bem como um ‘autovoucher’ de vinte euros mensais durante o primeiro semestre de 2027, “creditado automaticamente e devolvido na conta bancária após o primeiro abastecimento de cada mês, prorrogável até ao fim do ano enquanto os preços se mantiverem acima dos níveis anteriores ao conflito” no Médio Oriente, uma medida que já esteve em vigor no governo socialista de António Costa. Entre as propostas do BE estão também a subida do Salário Mínimo Nacional para 1.050 euros a partir do próximo ano.

Por seu lado, o PAN quer restringir o IRS Jovem a quem se situa nos oitavos e nonos escalões de IRS, ou seja com rendimentos anuais iguais ou superiores a 44.987 euros, propõe também um programa nacional de apoio às cooperativas de habitação com uma dotação inicial de 90 milhões de euros, para permitir a construção ou reabilitação de entre quatro e cinco mil fogos cooperativos até 2028. O partido de Inês Sousa Real quer ainda incluir a ração dos animais de companhia no âmbito das deduções em matéria de bem-estar animal atualmente previstas em sede de IRS bem como a criação a um projeto-piloto para a Creche Feliz de disponibilização de vagas em horário alargado e noturno, a implementar no ano letivo de 2026/2027.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada a 28 de outubro na generalidade na Assembleia da República, com votos a favor de PSD e CDS-PP, abstenções de PS, PAN e JPP e contra de Chega, IL, Livre, PCP e BE. As propostas de alteração ao OE2027, que começarão a ser discutidas e votadas a partir de 18 de novembro, culminando na votação final global do documento a 24 de novembro.