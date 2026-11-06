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Pedro Sousa Carvalho é o novo diretor de informação interino da Lusa

O jornalista assume a direção até à entrada em funções de Diana Ramos, a nova diretora de informação. Conselho de Redação diz que "demonstra o total desgoverno a que a agência tem sido exposta".

Pedro Sousa Carvalho será o novo diretor interino de informação da Lusa. O jornalista, chefe de redação da Lusa desde 2023, assegurará a direção até a entrada em funções de Diana Ramos, a nova diretora de informação da Lusa.

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Pedro Sousa Carvalho foi diretor-adjunto do Público e diretor executivo no ECO. Passou também pelo Diário Económico e Jornal de Negócios, colaborou com o Expresso e é comentador residente da RTP e da Antena 1 para assuntos económicos.

Entretanto, o Conselho de Redação da Lusa veio acusar o Conselho de Administração de expor a agência ao “total desgoverno” e decidiu abster-se quanto à nomeação de Pedro Sousa Carvalho como novo diretor interino.

“A nomeação de um diretor de informação interino, depois de ter sido nomeada uma nova diretora de informação, demonstra o total desgoverno a que a agência Lusa tem sido exposta pelo Conselho de Administração”, lê-se numa nota do Conselho de Redação.

A escolha de Diana Ramos, a até agora diretora do Jornal de Negócios, foi conhecida na última sexta-feira. A jornalista, cuja nomeação recebeu o parecer negativo do conselho de redação, entrará em funções mais perto do final do mês. Nessa altura, serão indicados os jornalistas que a acompanharão na direção.

A nova diretora de informação vai substituir a jornalista Luísa Meireles, que anunciou no início do mês de outubro que deixaria a direção de informação da agência.

(Notícia atualizada às 19h30 com reação do Conselho de Redação da Lusa)

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