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Polígrafo assinala oito anos com novo site e integração no IOL

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O projeto de verificação de factos passa a integrar a rede IOL, concluindo a sua integração na MC. A mudança inclui uma nova plataforma digital, com mais funcionalidades.

O Polígrafo assinala esta sexta-feira, 6 de novembro, o seu oitavo aniversário com um novo site e a integração na rede IOL. A mudança conclui o processo de integração na Media Capital e pretende reforçar a distribuição dos conteúdos de verificação de factos e literacia mediática, alargando o alcance do projeto a novos públicos.

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A nova plataforma apresenta uma identidade visual renovada e uma navegação adaptada aos dispositivos móveis. Entre as novidades estão o acompanhamento ao minuto das principais atividades parlamentares, mecanismos simplificados para o envio de pedidos de verificação pelos leitores e maior destaque aos conteúdos de literacia mediática.

Queremos que o Polígrafo esteja mais presente no quotidiano dos leitores, tanto nas respostas que procuram como nas dúvidas que nos fazem chegar. Este novo site e a integração no IOL dão-nos melhores condições para aprofundar essa relação, com a independência e o rigor que nos orientam desde o primeiro dia”, afirma citado em comunicado Fernando Esteves, fundador do Polígrafo

Sob o lema “A verdade, mais perto”, esta nova etapa procura combinar uma maior distribuição dos conteúdos com uma abertura reforçada à participação dos leitores.

Apresentado a 6 de novembro de 2018, durante a Web Summit, o Polígrafo desenvolve trabalho jornalístico dedicado ao escrutínio de afirmações que circulam no espaço público. Ao longo dos oito anos de atividade, o projeto alargou também a intervenção à literacia mediática e à prevenção da desinformação, com iniciativas destinadas a ajudar os cidadãos a identificar técnicas de manipulação e a avaliar criticamente a informação.

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