Political Intelligence muda de nome para Public Impact. Lei do lóbi fomenta procura

A consultora de assuntos públicos quer refletir uma atividade que vai além da análise política e legislativa. A entrada em vigor da lei do lóbi aumenta a procura por aconselhamento especializado.

A Political Intelligence chama-se, desde esta sexta-feira, Public Impact. A mudança de marca, que abrange os escritórios de Lisboa, Madrid, Barcelona e Bruxelas, acompanha a evolução da atividade da consultora, que deixou de estar centrada na interpretação do contexto político para assumir um papel mais abrangente no aconselhamento estratégico e na relação das empresas com as políticas públicas.

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“Não é só uma mudança de nome. É uma mudança pensada, que resulta de uma história de mais de 30 anos e que acompanha a evolução do nosso trabalho”, explica Rita Serrabulho, managing partner da Public Impact em em Portugal, ao +M. Se a Political Intelligence nasceu para interpretar a agenda política e transformar essa informação em conhecimento útil para a decisão, hoje os clientes procuram também apoio na definição de estratégias, na representação de interesses e na preparação de respostas para os desafios colocados pelas políticas públicas, enquadra.

“Os nossos clientes já não nos procuram só para saber o que vai acontecer. Procuram-nos para os ajudar a preparar soluções e respostas“, afirma a responsável. É essa evolução que, segundo Rita Serrabulho, o novo nome pretende traduzir, passar da inteligência política ao impacto na esfera pública.

Em Portugal, esta transformação coincide com a entrada em vigor da Lei n.º 5-A/2026, de 27 de julho, que regula a representação legítima de interesses junto das entidades públicas e cria um registo de transparência obrigatório. A nova legislação está a contribuir para uma maior procura por informação e aconselhamento especializado, num mercado que, até há pouco tempo, tinha uma presença sobretudo internacional.

“Já antes da entrada em vigor da lei, 2026 foi muito marcado pela preocupação e pela procura de empresas que queriam perceber melhor o que estava em causa e como poderiam ficar preparadas“, conta Rita Serrabulho. A responsável identifica uma maior sensibilização das empresas portuguesas para a necessidade de compreenderem as novas regras e de participarem no debate público de forma mais estruturada.

A mudança representa também uma alteração na forma como as empresas se relacionam com os decisores e restantes interlocutores institucionais. “A informalidade com que se faziam alguns contactos passa a ter regras muito claras”, observa. A consultora tem, por isso, investido também na formação, ajudando as organizações a compreenderem a área dos public affairs, a estruturarem equipas internas e a definirem a forma como se relacionam com os stakeholders públicos.

O crescimento da procura reflete-se nos resultados da operação portuguesa, que registou um aumento de 32% nas receitas, conta Rita Serrabulho, embora sem revelar valores absolutos. A equipa conta atualmente com 14 consultores e foi reforçada com quatro pessoas durante este ano. A mudança de marca não implica alterações na estrutura, na liderança ou na equipa, esclarece a managing partner, que detém 49% da agência — os restantes 51% são da Public Impact Espanha.

Os setores regulados continuam a exigir um acompanhamento mais próximo, pela exposição às decisões legislativas e às alterações de enquadramento. Mas a procura começa a alargar-se. Se, há cerca de dois anos, 90% dos clientes eram multinacionais, as empresas portuguesas estão agora também a recorrer aos serviços de consultoria em assuntos públicos, conta.

“Shaping What Matters” é a nova assinatura da marca.