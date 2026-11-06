Portugal lidera a imigração na União Europeia, mas perde a corrida da juventude

Portugal lidera a imigração na União Europeia, mas perde a corrida da juventudepremium
Portugal teve em 2025 um saldo migratório de 155 mil pessoas, quase o triplo da média europeia em proporção. Mesmo assim, em 2080 só 48% dos residentes terão idade para trabalhar, o pior valor da UE.
Portugal registou em 2025 um saldo migratório (entradas menos saídas) de 155 mil pessoas, o equivalente a 1,4% da população, fazendo com que, a par do Chipre, apresente a proporção mais alta da União Europeia, onde a média ficou em 0,5%.
Os números constam do relatório de pressupostos e metodologias que a Comissão Europeia e o Comité de Política Económica publicaram na quarta-feira para preparar o "Ageing Report 2027", o exercício trienal que…
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