Portugal tem o nono salário médio mais baixo da UE para empregos a tempo inteiro

Portugal tem o nono salário médio mais baixo da União Europeia (UE) para os postos de trabalho a tempo inteiro. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, o ordenado médio português ronda os 26 mil euros. Em comparação, a média comunitária é de 41.500 euros.

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“Em 2025, o salário médio anual para postos de trabalho a tempo inteiro na UE foi de 41.500 euros, refletindo um aumento de 4,3%, face aos 39.800 euros registados em 2024“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta sexta-feira.

Entre os países do bloco comunitário, foi o Luxemburgo a registar o maior salário médio para os empregos a tempo inteiro: 85.600 euros. Seguiram-se a Dinamarca (73.500 euros) e a Irlanda (64.400).

Em contraste, o salário médio mais baixo para estes postos de trabalho foi registado na Bulgária (16.200 euros), na Grécia (18.800 euros) e na Hungria (20.100 euros).

E Portugal? O salário médio para o emprego a tempo inteiro foi de 26.202 euros em 2025. Face a 2024, até subiu mais do que a média comunitária (4,9%), mas continuou abaixo do valor praticado na generalidade do Velho Continente. Além disso, Portugal manteve-se entre os dez países com ordenados médios mais baixos para empregos a tempo inteiro, como mostra o gráfico.