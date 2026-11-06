Portugal tem o nono salário médio mais baixo da UE para empregos a tempo inteiro
Luxemburgo é o país da UE onde emprego a tempo inteiro dá acesso ao maior salário. Já a Bulgária destaca-se pelo motivo inverso. E Portugal? O ordenado médio fica abaixo da média comunitária.
Portugal tem o nono salário médio mais baixo da União Europeia (UE) para os postos de trabalho a tempo inteiro. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, o ordenado médio português ronda os 26 mil euros. Em comparação, a média comunitária é de 41.500 euros.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Em 2025, o salário médio anual para postos de trabalho a tempo inteiro na UE foi de 41.500 euros, refletindo um aumento de 4,3%, face aos 39.800 euros registados em 2024“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta sexta-feira.
Entre os países do bloco comunitário, foi o Luxemburgo a registar o maior salário médio para os empregos a tempo inteiro: 85.600 euros. Seguiram-se a Dinamarca (73.500 euros) e a Irlanda (64.400).
Em contraste, o salário médio mais baixo para estes postos de trabalho foi registado na Bulgária (16.200 euros), na Grécia (18.800 euros) e na Hungria (20.100 euros).
E Portugal? O salário médio para o emprego a tempo inteiro foi de 26.202 euros em 2025. Face a 2024, até subiu mais do que a média comunitária (4,9%), mas continuou abaixo do valor praticado na generalidade do Velho Continente. Além disso, Portugal manteve-se entre os dez países com ordenados médios mais baixos para empregos a tempo inteiro, como mostra o gráfico.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal tem o nono salário médio mais baixo da UE para empregos a tempo inteiro
{{ noCommentsLabel }}