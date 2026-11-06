Procuradoria Europeia investiga possível fraude com fundos para renovar linha onde ocorreu acidente em Espanha

A Procuradoria Pública Europeia (EPPO), sediada em Madrid, abriu um inquérito sobre uma possível fraude com fundos europeus usados para a renovação e modernização dos sistemas de segurança na linha de alta velocidade na qual houve um acidente mortal a 28 de outubro.

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“A Procuradoria Pública Europeia está a levar uma investigação junto da Administração de Infraestruturas Ferroviárias (ADIF), da Agência Estatal de Segurança Ferroviária (AESF) e do Tribunal de Contas de Espanha”, revela o organismo em comunicado, esta sexta-feira.

Em causa está uma suspeita de fraude de com fundos europeus “destinados à renovação e modernização dos sistemas de segurança, sinalização e comunicações na linha ferroviária de alta velocidade Madrid–Sevilha, na qual ocorreu o trágico acidente de 28 de outubro de 2026, perto de Urda, na província de Toledo”, acrescenta a mesma nota.

O acidente ferroviário em Espanha ocorreu após uma falha técnica e uma série de erros dos operadores do centro de controlo da circulação na rede de alta velocidade espanhola, segundo gravações divulgadas pelos media locais. E resultou na morte de 69 pessoas.

A investigação foi aberta por iniciativa própria do EPPO – responsável por investigar, instaurar processos e levar a julgamento crimes contra os interesses financeiros da UE –, devido ao “elevado interesse público” da questão. Também por isso, a Procuradoria Pública Europeia prefere, nesta fase, não divulgar mais pormenores.

De sublinhar que, em março deste ano já tinha sido aberta uma outra investigação relativa à mesma linha ferroviária de alta velocidade. A investigação teve início 11 dias depois do acidente ferroviário de Adamuz (Córdova) em janeiro, no qual morreram 46 pessoas.

Neste dois casos, o objetivo é determinar como é que Espanha utilizou a subvenção de 111,64 milhões de euros, concedida por Bruxelas em junho de 2024, para renovar em profundidade a linha Madrid-Sevilha que é a mais antiga linha de alta-velocidade em Espanha. O projeto de financiamento previa a “substituição de carris e travessas” com fundos do Feder (Fundo europeu de desenvolvimento regional)