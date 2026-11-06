PSD e CDS propõem alargar garantia pública à autoconstrução de habitação por jovens

O PSD e o CDS-PP propuseram esta sexta-feira o alargamento da garantia pública à habitação para os jovens para a autoconstrução, a suspensão da comissão de amortização antecipada dos créditos de taxa fixa durante o próximo ano e o alinhamento dos benefícios fiscais em IRC para arredamento habitacional com o aplicado ao IRS.

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As propostas constam do conjunto de 40 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), com um valor global de cerca de 60 milhões de euros, apresentadas em conferência de imprensa dos líderes parlamentares do PSD e do CDS-PP, Hugo Soares e Paulo Núncio, respetivamente, e do deputado social-democrata Hugo Carneiro.

Hugo Soares avançou que a maioria das medidas está relacionada com perímetro fora do Estado central. Além de um aumento do financiamento das freguesias em 44 milhões de euros, a medida com valor mais significativo freguesias, o PSD destacou as propostas para as regiões autónomas e as comunidades. “Estas propostas têm um impacto orçamental reduzidíssimo, respeitando a margem orçamental estreita que sabemos ter o OE2027”, justificou o dirigente do PSD.

No que toca à habitação, os sociais-democratas e os centristas apostam no alargamento da garantia pública para crédito de compra da primeira habitação para jovens até aos 35 anos também à autoconstrução por esses jovens, com as mesmas condições da medida atualmente em vigor. Paralelamente, propôs a suspensão da comissão de amortização antecipada dos créditos de taxa fixa durante o próximo ano e o alinhamento dos benefícios fiscais em IRC para arredamento habitacional com o aplicado ao IRS.

O PSD e CDS-PP também querem subir o financiamento municipal de habitação a custos controlados e das freguesias para habitação, residências de estudantes e creches.

“Destruir-pagador”: cobrança coerciva para atos de vandalismo

O PSD e o CDS querem que o OE2027 integre uma alteração que permite a possibilidade de cobrança coerciva por danos relacionados com atos de vandalismo em património nacional, caso não exista pagamento atempado no final de 30 dias.

A proposta foi anunciada pelo líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, defendendo que quem “vandaliza património nacional”, seja propriedade do Estado central ou das autarquias, tem de pagar o dano. “Quem paga a limpeza é quem provocou o dano. É preciso proteger o património nacional”, declarou Paulo Núncio.

Segundo Paulo Núncio, a identificação dos autores do dano será feita pela Polícia Municipal, tendo depois um período de 30 dias para pagar os custos da limpeza. Caso contrário, terá lugar um processo de execução fiscal.

‘Bónus’ aos pensionistas se finanças públicas permitirem

Os dois partidos que suportam o Governo propõe ainda que fique inscrito no OE2027 a garantia que o suplemento extraordinário aos pensionistas é novamente concedido no próximo ano, caso as “condições das finanças públicas” o permitirem, tal como tem acontecido nos últimos anos.

Entre as 40 medidas incluem-se também propostas na área do ambiente e energia, como a aposta em autonomia energética das freguesias com sistemas solares e baterias, através dos denominados “geradores verdes“, mas também “apoios à substituição de equipamentos domésticos a gás em territórios rurais”.

Durante a conferência de imprensa, o líder parlamentar do PSD questionou ainda se o PS quer colocar em causa todos os apoios às rendas e até a redução do IVA na construção, ao propor revogar incentivos fiscais até ao teto máximo de 2.300 euros.

Quando questionados sobre a medida do PS para isenção de IVA no cabaz de bens alimentares essenciais compensado pela revogação dos incentivos fiscais para as chamadas rendas moderadas, cujo teto máximo é de 2.300 euros, contabilizada pelos socialistas em 209 milhões de euros, Hugo Soares indicou ainda não conhecer a proposta, mas deixou o aviso.

“À primeira vista, sem ter estudado a proposta, isso significa que as rendas de 900, de 1000, de 1.100 ficam sem qualquer apoio. Isso significa praticamente o fim do IVA a 6% da construção”, disse, questionando se o PS “quer acabar com a redução dos custos da construção em Portugal para que as casas tenham preços mais altos”.

(Notícia atualizada às 15h18)