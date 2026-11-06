Publicidade non-skippable na Meo é facultativa, garante a operadora

A operadora estará assim a salvaguardar que não mudam as condições contratuais, o que levou a Anacom a multar Meo, Nos e Vodafone em relação ao Playce.

A publicidade non-skippable nas gravações da Meo, anunciada na quinta-feira, é facultativa, garante esta sexta-feira o operador.

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Num esclarecimento enviado esta sexta-feira ao +M, a operadora explica o processo. “O cliente tem de ativar os Perfis TV, uma funcionalidade que permite uma experiência de televisão mais personalizada e consistente entre equipamentos, nomeadamente em áreas como A Minha Lista, Os Meus Canais e Rádios. A ativação é facultativa e, nesse processo, o cliente confirma as condições de utilização e dá o seu consentimento para o tratamento de dados, incluindo para efeitos de apresentação de publicidade”.

Ou seja, “quem optar por não ativar os Perfis TV não tem qualquer alteração do serviço de televisão da MEO“. Em sentido contrário, “o consentimento para receber publicidade dá ao cliente a possibilidade de ter uma experiência mais personalizada entre todos os seus equipamentos. Indiretamente vai permitir também a disponibilização de mais conteúdos no ecossistema do Meo em formato AVOD (Advertising‑based Video on Demand)”, descreve ao +M.

A operadora estará assim a salvaguar que não mudam as condições contratuais, o que levou a Anacom a multar Meo, Nos e Vodafone em relação ao Playce, o sistema de publicidade nas gravações lançada pelas três operadoras e descontinuado em maios de 2025.

A Meo anunciou ontem que o Sapo lançou um sistema de publicidade em pré-rolls exclusivos e não ignoráveis (non-skippable) nas gravações em connected TV (CTV).

“O Sapo reforça o seu posicionamento no mercado publicitário com o lançamento do ADDS+, uma nova oferta de publicidade em Connected TV (CTV), que permite às marcas comunicar através de formatos de publicidade digital integrados na experiência de consumo de televisão em grande ecrã, no ambiente Meo“, avançava a operadora em comunicado.

A solução, que arrancou em fase exploratória com campanhas da IKEA, Aldi, Vincino, Pandora, Lidl e Betclic, aposta em formatos de vídeo pré-roll exclusivos e não ignoráveis (non-skippable). Cada pré-roll apresenta apenas um anúncio, tal como acontecia com o Playce, permitindo às marcas garantir maior destaque para as suas mensagens.

A introdução de opções de segmentação no ADDS+ está prevista para uma fase posterior, explicava ao +M fonte oficial da Meo. “Não se trata de uma limitação tecnológica, mas sim de uma decisão estratégica, alinhada com a atual fase exploratória da plataforma e com o crescimento gradual, tanto do inventário publicitário disponível como da procura por parte dos anunciantes”, concretiza. “À medida que o ecossistema evoluir e ganhar maturidade, é expectável a introdução de soluções de segmentação cada vez mais avançadas”, concluia a operadora.