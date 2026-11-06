Retalhistas europeus reúnem de emergência após ciberataque a supermercados

A onda de ataques cibernéticos que tem visado supermercados na Europa começou em outubro e esta semana atingiu o Intermarché em Portugal. Uma “tentativa deliberada de perturbar a cadeia de abastecimento alimentar [da UE] e de comprometer a confiança dos consumidores na mesma” é como a Comissão Europeia classifica esta onda de ataques. O Centro Nacional de Cibersegurança está a investigar a ligação aos ataques ocorridos em França e, esta sexta-feira, o EuroCommerce, o organismo europeu que representa empresas do setor retalhista e grossista, reúne de emergência para analisar a situação.

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A origem dos ataques não é ainda publicamente conhecida, mas há elos comuns: visam lojas do retalho alimentar e atacam os sistemas de refrigeração. Centenas de supermercados em França, Bélgica ou Suécia foram atingidos. Esta semana, a vaga chegou a Portugal. Alvo: sete lojas do Intermarché, cadeia que já tinha tido em outubro entre 150 a 200 lojas afetadas em França.

A confirmação veio do próprio grupo Mosqueteiros. “Foram identificadas ocorrências relacionadas com um ataque informático em sete lojas Intermarché em Portugal, que terá visado um prestador de serviços externo responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração”, diz fonte oficial ao ECO/eRadar.

“Desde a identificação da situação, foram acionados os procedimentos necessários, em articulação com os parceiros responsáveis pela manutenção dos equipamentos, com o objetivo de minimizar o impacto e repor o normal funcionamento dos sistemas afetados com a maior brevidade possível, sendo que a cadeia de abastecimento não foi afetada e estão asseguradas todas as condições de higiene e segurança alimentares”, refere ainda.

O ataque terá ficado circunscrito a esta cadeia, com Auchan, Continente e Lidl a adiantarem ao ECO/eRadar que não foram impactados com esta onda de pirataria informática que afetou apenas sete lojas do Intermarché no país, num universo de mais de 260 supermercados, espalhados por 180 concelhos, em 18 distritos.

O modelo de organização da cadeia poderá explicar a dimensão do impacto do ataque. “O Intermarché tem um modelo que está disseminado, tem uma presença muito interessante em todo o país, uma operação rentável e equilibrada, mas focalizada até em zonas mais interiores fora dos grandes centros urbanos. Dentro das regras do grupo, essa liberdade de ser o dono e de ser o empresário permite-lhe ter fornecedores locais, ter fornecedores específicos contratados e que não estão necessariamente na rede nacional Intermarché”, explica Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED).

“Não foi a totalidade da rede Intermarché que foi atacada. Foi o servidor externo de serviços de infraestrutura tecnológica e de firewall que estava a prestar um serviço a sete Intermarchés. Esse é o dominador comum. Se fosse um retalhista que tem 400 lojas e que tem o mesmo sistema, se fosse esse sistema a ser atacado, eram essas 400 lojas que iam ser afetadas. Quem foi atacado não foi a rede intermarché foi o prestador de serviços de apoio tecnológico e cibersegurança dos sete Intermarchés que, por acaso, até estão em zonas completamente diferentes do país”, reforça o responsável da APED.

Ataques informáticos a empresas tem vindo a transformar-se numa ocorrência diária. “Todos os setores da economia, sejam públicos, sejam privados, são alvos de ataques diários de piratas cibernéticos. E é mesmo todos. A área das telecomunicações, a área da saúde, a área da mobilidade. Portanto, desengane-se quem pense que isto foi um caso único. Acontece é que, às vezes, os ataques têm sucesso. É literalmente como os assaltos aos bancos, há uns que não têm sucesso, há outros que têm sucesso”, aponta Gonçalo Lobo Xavier.

“As grandes empresas são, tendencialmente, as que são mais apetitosas, porque a perspectiva dos piratas cibernéticos tem a ver com exigir resgates para a recuperação, a normalização da operação, com ameaças de criação do caos para que as empresas paguem estes resgates. Mas isto também afeta as mais pequenas à sua escala”, alerta.

No ano passado, os ataques de ransomware [ataque com vista a extorquir dinheiro] a nível mundial dispararam 51,5%, com a conflitualidade geopolítica e a inteligência artificial a acelerar o ritmo. Portugal, com 28 ataques, permanecia como um dos países menos afetados por este tipo de atividade maliciosa de extorsão, segundo o relatório “Cyber Threat Intelligence”, da Thales, conhecido em fevereiro.

Mas não é por Portugal ser menos visado na ronda de ataques de grupos organizados que o tema da cibersegurança está menos presente nas empresas. “As empresas já fazem, já têm no seu pipeline de organização, muito investimento na cibersegurança”, garante Gonçalo Lobo Xavier.

“Há diariamente outra guerra por trás da vida económica das empresas, que é a guerra contra estes ataques. E nós temos verdadeiros exércitos nas empresas a tomarem conta diariamente e a protegerem e a investirem para que estes ataques não tenham, de facto, sucesso. Mas, como em todas as guerras, há batalhas que estão ganhando e outras que estão perdendo”, reconhece o diretor-geral da APED.

E uma atenção diária no terreno. Embora a Auchan não tenha sido “afetada pelos ataques informáticos recentemente noticiados, não tendo sido registado qualquer impacto no funcionamento das nossas lojas ou na conservação e segurança dos produtos”, a cibersegurança é “um tema de elevada relevância” para o retalhista.

Há diariamente outra guerra por trás da vida económica das empresas, que é a guerra contra estes ataques. E nós temos verdadeiros exércitos nas empresas a tomarem conta diariamente e a protegerem e a investirem para que estes ataques não tenham, de facto, sucesso. Mas, como em todas as guerras, há batalhas que estão ganhando e outras que estão perdendo. Gonçalo Lobo Xavier Diretor-geral da APED

A cadeia diz manter “uma abordagem preventiva e de acompanhamento permanente dos potenciais riscos, adotando as medidas de segurança necessárias para proteger os seus sistemas e equipamentos”, pois “num contexto de evolução constante das ameaças digitais, a prevenção e a monitorização contínua são fundamentais para garantir a segurança e a continuidade da operação”, afirma fonte oficial da companhia ao ECO/eRadar.

E o mesmo diz a MC. A dona do Continente “não foi impactada” pela onda de incidentes mas está a “acompanhar o tema com a atenção que este exige”, garante. “A segurança e a resiliência dos sistemas informáticos e operacionais são prioridades permanentes para a empresa, pelo que mantemos mecanismos de monitorização contínua e processos regulares de avaliação e reforço das medidas de proteção”, diz ainda fonte oficial ao ECO/eRadar.

“Continuaremos a acompanhar a evolução desta situação, em articulação com os nossos parceiros tecnológicos e equipas de cibersegurança especializadas, assegurando a adoção das melhores práticas de segurança para garantir a continuidade das operações e a qualidade do serviço prestado aos nossos clientes”, reforçam.

Origem desconhecida, mas o mesmo padrão

Por agora, não há informação pública sobre a origem dos ataques que têm atingido várias cadeias de supermercados a nível europeu, como Intermarché, Lecler, CoopérativesU — e que no caso francês, segundo o canal BFMTV, terá visado sobretudo “os sistemas de regulação frigorífica do fabricante dinamarquês Danfoss”, que “equipam um grande número de lojas francesas” — ou as cadeias Delhaize, Carrefour Bélgica ou Spar na Bélgica, segundo a imprensa internacional.

A repetição dos ataques é vista como “profundamente preocupante” em Bruxelas. Para o comissário europeu da Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen, está em causa uma “tentativa deliberada de perturbar a cadeia de abastecimento alimentar [da UE] e de comprometer a confiança dos consumidores na mesma”. “Um sinal de alerta que devemos levar muito a sério”, salientou, o responsável europeu, citado pela Lusa.

“A segurança alimentar não consiste apenas em produzir alimentos em quantidade suficiente. Trata-se também de garantir que a nossa cadeia de abastecimento alimentar permanece resiliente perante ameaças novas e em constante evolução”, disse ainda, frisando que “o reforço da resiliência exige uma abordagem coordenada ao longo de toda a cadeia de abastecimento alimentar, desde os grossistas e operadores logísticos até aos retalhistas”.

“Temos de garantir que todos os elos desta cadeia estão preparados para resistir às ciberameaças e responder às mesmas”, adiantou.

Embora não haja um responsável ou reivindicações conhecidas publicamente aos ataques ao retalho alimentar, esta onda surge numa altura em que o ambiente de tensão na Europa, a braços com uma guerra na Ucrânia, com incursões de drones em países próximos da fronteira russa. O receio de um alastramento da guerra híbrida ao Velho Continente — com vários países, para mais, prestes a entrar em eleições — levou mesmo Emmanuel Macron a defender, em setembro, a elaboração de um plano de proteção das infraestruturas críticas face à intensificação dos ataques “híbridos”.

Apesar de a Rússia — juntamente com o Irão e a Coreia do Norte — ser apontada em vários relatórios anuais como um Estado patrocinador de ataques cibernéticos maliciosos, mesmo aqueles perpetrados por grupos ‘privados’, a países e a empresas ocidentais, da informação que é pública não resulta claro nem evidente de que se trata de uma ação com origem em Moscovo.

“Estamos em contato com entidades competentes em Portugal, quer de Polícia Judiciária, quer dos de sistemas de segurança interna, os associados prestaram as declarações e abriram as portas para ajudar na investigação, mas nós não temos, nem a APED pode ter uma posição dessas, nem sequer o Eurocomerce. Agora há dados que são comuns e que são as entidades competentes que poderão tirar conclusões”, diz cauteloso Gonçalo Lobo Xavier, quando questionado se a análise feita permitia apontar a origem do ataque a algum Estado.

“O padrão tem sido na Europa atacar supermercados ou empresas que prestam serviços a supermercados e há aqui um padrão: o ataque há quatro semanas em França foi ao domingo agora voltou a ser ao domingo. Há aqui um padrão e uma tentativa de fazer dano específico. E esta é uma área muito sensível para os consumidores”, admite o diretor-geral da APED.

“Parece ser uma coisa mais para criar caos do que para ter retorno financeiro. Não parece ser um fundo abutre que está aqui a querer extorquir ao DLS, que é o supermercado da Bélgica que foi atacado, ou ao Intermarché ou ao Carrefour”, refere. “Estão numa lógica de tentativa e erro até conseguirem entrar nos diversos sistemas e agora focaram o alvo em prestadores de serviços ou instituições que prestem que gravitem à volta do retalho alimentar, porque, de facto, tem impacto mediático e cria uma sensação de insegurança. Julgamos que é isso que eles querem, associado naturalmente à vontade de extorquir dinheiro às empresas”, considera.

Centro Nacional de Cibersegurança investiga relação com França

Mas o padrão referido pelo diretor-geral da APED é igualmente assinalado pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS). Enquanto coordenador operacional e autoridade nacional em matéria de cibersegurança, o CNCS tem vindo a acompanhar o incidente que afetou sete lojas do grupo Intermarché em Portugal e “tem vindo a trabalhar com a entidade afetada com vista ao restabelecimento da normalidade, estando ainda a decorrer uma fase de análise forense para recolha de indicadores”, refere em nota enviada ao ECO/eRadar.

A tipologia e impacto são idênticos ao incidente que afetou os sistemas de refrigeração de supermercados, em França, em meados do mês de outubro (…) estando a ser investigada a sua relação, através da partilha de informação nas redes e grupos de cooperação técnica operacional e estratégica dos quais o Centro Nacional de Cibersegurança faz parte. Fonte oficial Centro Nacional de Cibersegurança

E, no plano europeu, “as diferentes autoridades dos países afetados têm vindo a partilhar indicadores de comprometimento para uma melhor ação junto das respetivas vítimas”, refere ainda.

“O incidente, que originou um comprometimento dos sistemas de refrigeração dos supermercados Intermarché, presume-se ter tido origem num acesso não autorizado ao controlador remoto de temperatura destes sistemas, sob a responsabilidade de um fornecedor da cadeia de supermercados”, refere.

“A tipologia e impacto são idênticos ao incidente que afetou os sistemas de refrigeração de supermercados, em França, em meados do mês de outubro”, reconhece, “estando a ser investigada a sua relação, através da partilha de informação nas redes e grupos de cooperação técnica operacional e estratégica dos quais o CNCS faz parte”, adianta ainda. Em concreto, a Rede Europeia de CSIRT (composta por equipas nacionais de resposta a incidentes de segurança informática dos Estados-Membros da União Europeia) e o EU-CyCLONE (Rede de Organizações de Coordenação de Cibercrises).

Face ao tipo de ataque, o Centro de Cibersegurança recomenda. “A melhor forma de fazer face a uma ameaça deste tipo, passa por manter o firmware destes sistemas sempre atualizado; torná-los, se possível, inacessíveis a partir da internet; robustecer a segmentação das redes IT (sistemas de informação) e de OT (sistemas de tecnologia operacional), bem como investir na modernização e substituição sucessiva dos equipamentos mais antigos”.

Onda de ataques irá prosseguir?

Não há certezas sobre se o tipo de ataques visando os supermercados irá prosseguir ou ficar por aqui. Mas há fortes probabilidades de que a luta constante entre piratas informáticos a atacar e empresas a defender e a fechar lacunas nas suas firewalls resulte em algum novo incidente, com ou menor dimensão. E não só no setor alimentar.

“Todos os dias as empresas são atacadas. Todos os dias. Todos os dias há ataques em todas as áreas. Há cerca de dois anos houve um ataque grande a uma empresa de telecomunicações. Tivemos há dois anos também um ataque a um dos nossos associados nos terminais de pagamentos, e que teve consequências”, lembra Gonçalo Lobo Xavier.

O inusitado deste ataque for ter visado os sistemas de refrigeração, com impacto na destruição de produtos alimentares. E a sua proliferação por vários mercados tendo o mesmo setor como alvo. O caso será tema da reunião do EuroCommerce que, “convocou uma reunião de emergência para esta sexta-feira, precisamente para analisar e para trocar experiências”, adianta Gonçalo Lobo Xavier.

Na pasta, a APED leva o Guia de Boas Práticas para a Cibersegurança que desenvolveu. “A APED lançou este ano um Guia Boas Práticas para a Cibersegurança precisamente porque, muitas vezes, por mais investimento em infraestrutura e software que as empresas tenham, um mau comportamento do colaborador, pode ser a porta de entrada para o sucesso de um ataque que pode ter as mais diversas dimensões”, alerta.