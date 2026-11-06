Simpatizantes do PS e PSD defendem Governo de Bloco Central

A maioria dos portugueses prefere que o Governo continue a negociar com os diferentes partidos caso a caso, consoante as medidas, em vez de estabelecer acordos parlamentares preferenciais. Segundo uma sondagem Expresso/SIC, realizada pelo ICS/ISCTE e pela GfK, 38% dos inquiridos defendem esta solução, enquanto 31% preferem entendimentos entre a AD e o PS e 20% acordos entre o Governo e o Chega.

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A hipótese de um Governo de Bloco Central, que junte PS e PSD, reúne maior apoio entre os simpatizantes dos dois partidos. De acordo com o Expresso, 61% dos eleitores socialistas e 53% dos social-democratas consideram “boa” ou “muito boa” uma coligação entre as duas forças políticas. Já uma eventual aliança pós-eleitoral entre PSD e Chega é rejeitada por 57% dos inquiridos, incluindo a maioria dos próprios eleitores social-democratas.

Quanto ao Orçamento do Estado para 2027, 52% dos inquiridos admitem não ter informação suficiente para avaliar o documento. Entre os que têm opinião formada, predominam as avaliações negativas: 37% consideram o Orçamento “mau” ou “muito mau”, contra 11% que lhe atribuem uma avaliação positiva. Entre os simpatizantes do PSD, apenas 21% dão nota positiva ao documento.